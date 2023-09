Le fabricant espagnol Cosentino fait appel à DXC Technology pour transformer ses opérations grâce à l'automatisation et à la robotique

Les solutions d'intelligence artificielle de DXC renforcent la stratégie de transformation numérique de Cosentino

L'automatisation des processus d'entreprise permettra de réduire les coûts et les erreurs, et d'améliorer la productivité

ALMERÍA, Espagne, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cosentino, un fabricant mondial de premier plan basé en Espagne, a transformé ses opérations grâce à des services d'automatisation et de robotisation des processus métier avec DXC Technology (NYSE: DXC), un fournisseur de services technologiques mondial figurant au classement Fortune 500.

Spanish Manufacturer Cosentino Taps DXC Technology to Transform Operations

Producteur familial de surfaces innovantes et durables pour l'architecture et le design, Cosentino distribue ses produits et ses marques dans plus de 120 pays. DXC a renforcé le parcours de transformation numérique de Cosentino, une composante majeure du plan de croissance stratégique du groupe, en l'aidant à réaliser de la valeur à partir d'investissements dans l'automatisation.

Les équipes de conseil et d'ingénierie numérique de DXC ont déployé une technologie d'automatisation qui a optimisé les processus commerciaux clés pour les opérations mondiales et les installations de distribution de Cosentino. Cela permettra de réduire à long terme les délais et les coûts, d'éliminer les erreurs et d'améliorer la productivité, la compétitivité et la rentabilité de l'entreprise.

Avec une présence physique dans plus de 40 pays, les tableaux de bord analytiques modernisés amélioreront les capacités de gestion d'entreprise de Cosentino en fournissant des données de performance en temps réel et des informations opportunes pour prendre plus rapidement de meilleures décisions et améliorer les relations avec les clients, les partenaires et les fournisseurs.

« Pendant cinq ans, nous avons maintenu une croissance soutenue à deux chiffres, et nous voulons que cette croissance soit évolutive et durable dans le temps. Cela a nécessité la numérisation, la redéfinition et l'automatisation de nombreux processus opérationnels au sein de notre organisation », a déclaré José Manuel Rodriguez, directeur informatique du groupe Cosentino.

DXC a mis en œuvre l'intelligence artificielle (IA), en utilisant un outil de reconnaissance optique des caractères, pour automatiser et accélérer les processus commerciaux qui nécessitent la lecture et l'interprétation de documents tels que les contrats, les commandes, les feuilles de paie, les bons de livraison et les signatures. L'entreprise a également introduit la technologie d'exploration des processus pour découvrir de nouvelles opportunités d'efficacité, et l'automatisation des processus robotiques pour augmenter la productivité avec des opérations plus efficaces et plus agiles.

Plus de 170 bots ont été déployés jusqu'à présent, automatisant 231 000 opérations et processus. Cela a permis à Cosentino de libérer plus de 42 000 heures de travail. En utilisant un modèle de « robotique en tant que service » payé à l'utilisation, Cosentino peut faire évoluer et gérer ses besoins en solutions DXC en fonction des heures de traitement réellement consommées.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Cosentino pour mettre en œuvre l'IA, l'automatisation et la robotique dans l'ensemble de ses processus commerciaux clés », a déclaré Marc Román, responsable de la pratique d'hyperautomatisation de DXC Technology Espagne. « La prochaine étape consiste à étendre le programme à l'ensemble de l'organisation, ce qui permettra à Cosentino de poursuivre sa croissance de manière durable. »

« L'hyperautomatisation nous permet d'accélérer notre parcours de transformation numérique ainsi que d'améliorer les résultats commerciaux et de construire de meilleurs cas d'entreprise », a ajouté Rui Novais, directeur de la technologie et des applications du groupe Cosentino.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats décrits dans ces déclarations. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2023, et toute information mise à jour dans les dépôts SEC ultérieurs. Aucune garantie qu'un objectif ou un plan énoncé dans une déclaration prospective peut être ou sera atteint ne peut être donnée, et les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier des révisions des déclarations prévisionnelles, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

À propos du groupe Cosentino

Le groupe Cosentino est une entreprise familiale espagnole d'envergure mondiale qui produit et distribue des surfaces innovantes et durables de grande valeur pour le monde de l'architecture et du design. En tant qu'entreprise leader, elle imagine et anticipe, avec ses clients et partenaires, des solutions qui apportent du design, de la valeur et inspirent la vie des gens. Cet objectif est possible grâce à des marques pionnières et leaders dans leurs segments respectifs telles que Silestone®, Dekton® ou Sensa by Cosentino®, des surfaces qui permettent de créer des environnements et des designs uniques pour la maison et les espaces publics.

Le groupe fonde son développement sur l'expansion internationale, un programme innovant de recherche et développement, le respect de l'environnement et la durabilité, et son engagement permanent envers la société et les communautés locales où il est présent, la formation, l'égalité, la santé et la sécurité au travail.

Le groupe Cosentino distribue ses produits et ses marques dans plus de 120 pays depuis son siège d'Almeria (Espagne). Actuellement, la multinationale est présente dans 40 pays et possède des filiales ou des actifs commerciaux propres dans 31 d'entre eux La multinationale possède 9 usines de production (8 à Almeria, en Espagne) et 1 au Brésil), 1 centre de logistique intelligente en Espagne, et plus de 140 installations commerciales et de distribution réparties dans le monde entier. Plus de 90 % du chiffre d'affaires du groupe Cosentino est réalisé sur les marchés internationaux.

