Der Synthetic Data Summit 2023 hebt Fortschritte, praktische Anwendungen und Potenzial synthetischer Gesundheitsdaten hervor

OTTAWA, Ontario, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd., ein Aetion®-Unternehmen und die University of Ottawa, werden die dritte Ausgabe des Synthetic Data Summit auf der IET London: Savoy Place am 30. November 2023 im Vereinigten Königreich veranstalten. Die Veranstaltung wird einzigartige Einblicke in die Welt der synthetischen Datengenerierung (SDG) und sein transformatives Potenzial für das Gesundheitswesen bieten.

SDG beinhaltet die Verwendung generativer KI, um synthetische Daten aus echten Daten zu erstellen und gleichzeitig Datenschutz, Sicherheit und Nutzen zu gewährleisten. Der Synthetic Data Summit 2023, der zuvor virtuell abgehalten wurde, ist ein persönliches Treffen für leitende Datenbeauftragte, Datenschutzexperten, Datenwissenschaftler und Führungspersonal im Gesundheitswesens, die sich dafür interessieren, wie diese Technologie kritische Probleme bei Gesundheitsdaten wie Datenschutz, Vielfalt und Datenvorurteile angeht, was gerechtere klinische Forschung und Datenerweiterung ermöglicht.

„In den letzten Jahren gab es wichtige Entwicklungen bei SDG, darunter eine verbesserte Datengenerierung für komplexe Datensätze, bessere Evaluierungsrahmen für Datenschutz und Nutzen sowie ein wachsendes regulatorisches Interesse und Akzeptanz weltweit", so Khaled El Emam, Senior Vice President und Geschäftsführer von Replica. Dr. El Emam bekleidet den Canada Research Chair in Medical AI (Kanadischer Forschungslehrstuhl für Medizinische Künstliche Intelligenz) an der University of Ottawa und hat seit zwei Jahrzehnten Datenschutz-verbessernde Technologien entwickelt und implementiert. „Wir sind stolz darauf, diese zeitnahe und relevante Veranstaltung in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Aetion und der University of Ottawa anbieten zu können, um die neuesten Entwicklungen und Anwendungen durch und innerhalb der Gesundheitsgemeinschaft vorstellen zu können".

An diesem eintägigen Gipfel werden viele renommierte Redner teilnehmen, darunter die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden, große Datenverwahrer, Vertreter von Gesundheitssystemen und Biowissenschaftsunternehmen sowie Forscher aus der Wissenschaft. Außerdem werden mehrere Life-Science-Unternehmen ihre Erfahrungen bei der Verwendung synthetischer Daten in der Praxis mit realen Welt- und klinischen Studiendaten austauschen. Darüber hinaus wird der Replica-Partner Aridhia, eine neue Plattform für den Datenaustausch der nächsten Generation demonstrieren. Die Präsentationen behandeln nicht nur den Datenschutz, sondern auch die Rolle von SDG bei der Erweiterung von Datensätzen sowie die Minderung von Vorurteilen in Datensätzen.

Die Teilnehmer des Gipfels werden wertvolle Einblicke gewinnen, die einen Unterschied bei der erfolgreichen Bereitstellung von SDG-Technologie, der Extraktion realen Geschäftswerts daraus und der Implementierung der besten Methoden für deren Nutzung bewirken können.

Weitere Informationen, einschließlich des vollständigen Programms und der Registrierungsinformationen, finden Sie unter: https://replica-analytics.com/news-events/conference-synthetic-data-summit-2023/

Über Replica Analytics, ein Aetion®-Unternehmen

Replica Analytics Ltd. ist der führende wissenschaftlich basierte Anbieter von Technologien zur Generierung synthetischer Datensätze für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen ist ein Vorreiter in der Entwicklung einzigartiger Technologien zur Generierung datenschutzkonformer synthetischer Daten, die die statistischen Eigenschaften von Real-World Data (RWD) beibehalten. Das Unternehmen wurde Ende 2021 von Aetion®, dem führenden regulatorischen Anbieter von Echtzeitnachweisen (RWE) auf Regulierungsniveau, übernommen. Replica Synthesis ist die bewährte Software zur Generierung synthetischer Daten in der Branche und das Neueste in der Gewährleistung, dass Realwelt-Daten auf lange Sicht bestehen können. Replica Synthesis bietet eine umfassende Suite von Fähigkeiten zur Generierung und Bewertung synthetischer Daten, die mehrere große Herausforderungen in der Life-Science-Branche und der Gesundheitsforschung im Allgemeinen lösen können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://replica-analytics.com/

Informationen zu Aetion

Aetion Inc. ist ein Unternehmen für Analysen im Gesundheitswesen, das Herstellern, Käufern und Aufsichtsbehörden medizinischer Behandlungen und Technologien praxisnahe Nachweise liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Real-World Data (RWD), um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten zu Sicherheit, Effektivität und Wert zu erhalten. Aetion wurde von Fakultätsmitgliedern der Harvard Medical School mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Epidemiologie und der Forschung zu Gesundheitsergebnissen gegründet und bietet Grundlagen für die wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen – was am besten funktioniert, für wen und wann –, um die Produktentwicklung, Kommerzialisierung und Zahlungsinnovation zu steuern. Weitere Informationen erhalten Sie unter; aetion.com und folgen Sie uns unter @aetioninc.

Medienkontakt: Replica Analytics: media@replica-analytics.com

SOURCE Replica Analytics