L'événement Synthetic Data Summit 2023 met en lumière les progrès, les applications pratiques et le potentiel des données de santé synthétiques

OTTAWA, Ontario, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd, une société Aetion®, et l'université d'Ottawa s'apprêtent à accueillir conjointement la troisième édition de l'événement Synthetic Data Summit au sein de l'IET London: Savoy Place (Royaume-Uni) le 30 novembre 2023. L'événement offrira un aperçu unique du secteur de la génération de données synthétiques et de leur potentiel de transformation dans le domaine de la santé.

La génération de données synthétiques implique l'utilisation de l'IA générative pour créer des données synthétiques à partir de données réelles tout en garantissant la confidentialité, la sécurité et l'utilité des données. Auparavant organisé virtuellement, le Synthetic Data Summit 2023 sera un rassemblement en personne où pourront se retrouver responsables des données, professionnels de la protection de la vie privée, scientifiques des données et directeurs des renseignements de santé, s'ils s'intéressent à la façon dont cette technologie aborde les problèmes critiques liés aux données de santé, tels que la confidentialité des données, la diversité et la partialité des données, pour une recherche clinique plus équitable, et la multiplication des données.

« La génération de données synthétiques a connu d'importants développements ces dernières années, notamment l'amélioration de la génération de données pour les ensembles de données complexes, de meilleurs cadres d'évaluation pour la protection de la vie privée et l'utilité, ainsi qu'un intérêt et une acceptation réglementaires croissants dans le monde entier », a déclaré Khaled El Emam, SVP et DG, Replica. Le Dr El Emam est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en IA médicale à l'Université d'Ottawa. Il travaille au développement ainsi qu'au déploiement de technologies d'amélioration de la confidentialité depuis deux décennies. « Nous sommes fiers d'offrir cet événement à la fois opportun et pertinent en collaboration avec nos collègues d'Aetion et de l'université d'Ottawa, afin de présenter les développements récents et les applications réalisées par et au sein de la communauté des soins de santé. »

Ce sommet d'une journée accueillera de nombreux intervenants de renom, notamment des régulateurs européens de la protection de la vie privée, de grands dépositaires de données, des représentants de systèmes de santé et d'entreprises du secteur des sciences de la vie, ainsi que des chercheurs du monde universitaire. Un certain nombre d'entreprises du secteur des sciences de la vie feront part de leur expérience d'utilisation des données synthétiques sur des données réelles et des données d'essais cliniques. Aridhia, partenaire de Replica, fera la démonstration d'une nouvelle plateforme de partage de données de nouvelle génération. Les présentations porteront non seulement sur la protection de la vie privée, mais aussi sur le rôle de la génération de données synthétiques quant à l'enrichissement des ensembles de données, ainsi qu'à l'atténuation des biais dans les ensembles de données.

Les participants acquerront des connaissances précieuses qui peuvent faire la différence pour réussir le déploiement d'une technologie de génération de données synthétiques, en tirer une valeur commerciale réelle et mettre en œuvre des méthodologies plus performantes relatives à l'utilisation de cette technologie.

Pour obtenir plus d'informations et connaître le programme complet ainsi que les détails relatifs à l'inscription, consultez le site : https://replica-analytics.com/news-events/conference-synthetic-data-summit-2023/

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion®

Replica Analytics Ldt est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion®, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Replica Synthesis est le logiciel de génération de données synthétiques le plus fiable et le plus récent du secteur, pour garantir que les données du monde réel peuvent tenir la distance. Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre certains des nombreux défis majeurs auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/

À propos d'Aetion

Aetion Inc. est une entreprise d'analyse de données médicales qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies. Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps professoral de la Harvard Medical School possédant des décennies d'expérience dans la recherche sur l'épidémiologie et les résultats pour la santé, Aetion éclaire les décisions les plus critiques des soins de santé - ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand - pour guider le développement de produits, la commercialisation et l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc.

