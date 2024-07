Der Verkauf der CIBS2025 ist offiziell gestartet: Wiederbelebung des neuen Lebens

SHANGHAI, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die CIBS2024 umfasste eine Ausstellungsfläche von 45.000 Quadratmetern mit einem großen Auftritt von mehr als 600 hochwertigen Marken und Ausstellern, Dutzenden von Produktneueinführungen und Industrieforen, mehr als 150 spannenden Erlebnissen und interaktiven Aktivitäten, die 40.328 Besucher aus vielen Provinzen und Städten des chinesischen Festlandes sowie aus Hongkong, Macao und der Region Taiwan anzogen.

Unter den Besuchern machten Hersteller und Marken den größten Anteil aus (56,19 %), gefolgt von Vertretern und Händlern (22,86 %) sowie Marketing-PR (8,57 %), Einkäufern (8,57 %) und Mitarbeitern von Behörden und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen (3,81 %).

Die Besucher suchen hauptsächlich nach neuen Lieferanten und Händlern (28,09 %), nach neuen Produkten (23,83 %) und nach Marktinformationen (17,87 %) usw. Ein Teil der Besucher kommt auch, um nach Franchisegebern zu suchen, die Beziehungen zu Lieferanten zu festigen und Bestellungen aufzugeben.

Die wichtigsten Ausstellerkategorien auf der Messe sind wie folgt: Boote und verwandte Dienstleistungen, Bootsausrüstung und -zubehör und Wassersport.

Die klassische CIBS-Veranstaltung wird wieder stattfinden, um Unternehmen zu neuen Höhenflügen zu verhelfen. Die Branchenforen, das Matchmaking-Meeting und der Wassersportkarneval werden im nächsten Jahr wieder stattfinden. Das China International Boat Industry Development Forum wird zahlreiche Branchenexperten zu ausführlichen Diskussionen über die wichtigsten Yachtmärkte der Welt zusammenbringen.

Die CIBS2025 wird hochwertige Einkäufer aus der globalen Bootsindustrie einladen, die Aussteller der CIBS für Boote und Zubehör durch Online- und Offline-Besuche auf der Messe zu kontaktieren. Dies wird den Ausstellern eine Brücke bauen, um ihre Geschäfte in Übersee auf effiziente Weise auszuweiten, und die neue Situation, dass hochwertige chinesische Produkte nach Übersee gehen, erheblich unterstützen.

Die Lifestyle-Show, die zeitgleich mit der CIBS2025 stattfindet, zeigt Exponate aus den Bereichen Köderfischen, Wassersport, Outdoor-Sport, Best of Best Defining Show usw. Die Messe beginnt mit der Innovation traditioneller Konzepte und bietet Unternehmen in der gesamten Region eine neue Gelegenheit, neue Trends in der industriellen Entwicklung zu beobachten und neue Chancen auf dem globalen Markt zu nutzen.

Vom 30. März bis 2. April 2025 wird die CIBS2025 im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center stattfinden, und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

