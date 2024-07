Lancement officiel des ventes de CIBS2025 : Revitalisation d'une nouvelle vie

SHANGHAI, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le salon CIBS2024 a couvert une surface d'exposition de 45 000 mètres carrés, avec plus de 600 marques et exposants de haute qualité faisant une grande apparition, des dizaines de lancements de nouveaux produits et des forums industriels, plus de 150 expériences passionnantes et activités interactives, qui ont attiré 40 328 visiteurs de nombreuses provinces et villes de Chine continentale ainsi que de Hong Kong, Macao et de la région de Taïwan en Chine, avec des hommes d'affaires étrangers de 98 pays et régions se rassemblant à Shanghai.

Parmi les visiteurs, les fabricants et les marques représentaient la plus grande proportion (56,19 %), suivis par les agents et les distributeurs (22,86 %), ainsi que par les relations publiques (8,57 %), les acheteurs (8,57 %) et le personnel du gouvernement et des institutions de recherche scientifique (3,81 %).

Les visiteurs recherchent principalement de nouveaux fournisseurs et distributeurs (28,09 %), de nouveaux produits (23,83 %) et des informations sur le marché (17,87 %), etc. Une partie des visiteurs vient également chercher des franchiseurs, consolider les relations avec les fournisseurs et passer des commandes.

Les principales catégories d'exposants sont les suivantes : Bateaux et services connexes, Équipement et accessoires pour bateaux et Sports nautiques.

L'événement classique de CIBS sera de retour pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux sommets. Les forums industriels, les rencontres et le carnaval des sports nautiques reviendront l'année prochaine. Le China International Boat Industry Development Forum réunira de nombreux experts de l'industrie pour des discussions approfondies sur les principaux marchés mondiaux des yachts.

CIBS2025 invitera les acheteurs de qualité de la chaîne mondiale de l'industrie du bateau à contacter les exposants de bateaux et d'accessoires de CIBS par le biais d'une visite en ligne et hors ligne de l'exposition, ce qui permettra aux exposants de développer leurs activités à l'étranger de manière efficace et contribuera grandement à la nouvelle situation des produits de haute qualité fabriqués en Chine et destinés à l'étranger.

Le Lifestyle Show, qui se tiendra en même temps que CIBS2025, propose des expositions sur la pêche aux leurres, les sports nautiques, les sports de plein air, le Best of Best Defining Show, etc. Le salon commencera par l'innovation des concepts traditionnels et offrira aux entreprises de la région une nouvelle occasion d'observer les nouvelles tendances du développement industriel et de saisir de nouvelles opportunités sur le marché mondial.

Du 30 mars au 2 avril 2025, CIBS2025 vous donne rendez-vous au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, et nous attendons votre participation.

CONTACT : Allen Zhang, [email protected]