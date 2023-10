Der vierte Jiangbeizui New Financial Summit startet

Beschleunigung der Entwicklung des Finanzzentrums in Westchina

CHONGQING, China, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober fand im Jiangbeizui Central Business District in Chongqing der vierte Jiangbeizui-Finanzgipfel statt. Unter dem Motto „New Journey, New Duty, New Finance – Beschleunigung der Entwicklung des Financial Centers in Westchina" zielt der Gipfel darauf ab, neue Möglichkeiten für Chongqings Entwicklung zu erschließen und zum Aufbau eines modernen und neuen Chongqing beizutragen.

The Fourth Jiangbeizui New Financial Summit Kicks Off

Der Aufbau des Finanzzentrums in Westchina ist ein wichtiger Auftrag des Zentralkomitees der KPCh an Chongqing. Jiangbei District konzentriert sich auf drei wichtige Aspekte: Zusammenführung von Finanzinstituten, Verbesserung von Finanzdienstleistungen und Entwicklung von Finanztalenten. Der Distrikt verfügt über finanzielle Vermögenswerte im Wert von mehr als 3,5 Billionen RMB, was den Finanzsektor zu einer Säule seiner Wirtschaft macht.

Bei der Eröffnungszeremonie wurden wichtige Ergebnisse bekannt gegeben, darunter der „Jiangbei Financial Index" und die Initiative CPC-Finance-Chongqingzur Entlastung von Unternehmen und zur Steigerung des Wohlbefindens der Menschen. Darüber hinaus wurden am selben Tag Aktivitäten wie die Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen von Jiangbei und Interviews mit Finanzexperten durchgeführt.

Der Gipfel fand unter der Leitung der Nachrichtenagentur Xinhua und der Stadtregierung (Municipal Government) von Chongqing statt. Er wurde von mehreren Organisationen gemeinsam ausgerichtet, darunter das Publicity Department of the CPC Chongqing Municipal Committee, das Chongqing Financial Regulatory Bureau, das CPC Chongqing Jiangbei District Committee, die Volksregierung des Distrikts Jiangbei, die Nachrichtenagentur Xinhua, Zweigstelle Chongqing, der China Economic Information Service und das China Forum for Digital Finance Cooperation als Co-Organisator.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258212/The_Fourth_Jiangbeizui_New_Financial_Summit_Kicks_Off.jpg

SOURCE Xinhua Finance