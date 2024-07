Des activités promotionnelles de la zone portuaire de libre-échange de Hainan se sont déroulées en Allemagne

HAIKOU, Chine, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rapport du Hainan International Media Center (HIMC) :

Du 1er au 3 juillet, une délégation de la province chinoise de Hainan a organisé en Allemagne des activités de promotion et d'échange de la zone portuaire de libre-échange de Hainan, dans l'optique de promouvoir les échanges et la coopération entre la province de Hainan et l'Allemagne dans les domaines de la conservation de l'énergie et de la réduction des émissions de carbone, de la médecine et du bien-être, ainsi que de la fabrication de pointe.

On the afternoon of July 3, the ‘Invest in China’ Hainan Free Trade Port Europe Conference was held in Frankfurt, Germany.

Pendant son séjour en Allemagne, la délégation de Hainan a pris part à des discussions et des réunions de recherche avec ZEISS Medical Technology, Siemens Energy, l'Agence allemande de l'énergie, EUREF-Campus Düsseldorf, le groupe Volkswagen, le groupe italien Zambon et le groupe allemand Hänsler Medical, ainsi qu'avec d'autres sociétés, afin de promouvoir la coopération dans des domaines connexes.

En vertu du protocole d'accord de coopération stratégique signé par le gouvernement provincial de Hainan et Siemens Energy, les deux parties prévoient de coopérer en matière de R&D, de fabrication et d'applications dans le domaine de l'énergie hydrogène.

Le 3 juillet, la province de Hainan et la Banque de Chine ont organisé conjointement la conférence « Invest in China » Hainan Free Trade Port Europe à Francfort, en Allemagne. Lors de cet événement, la délégation de Hainan a présenté les politiques portuaires de libre-échange de la province ainsi que les opportunités de développement et d'investissement dans les industries de haute technologie accessibles à tous, accueillant les entreprises européennes pour qu'elles investissent, créent des sociétés et organisent des vacances à Hainan.

Au cours de la cérémonie de signature, plusieurs entreprises de Hainan ont signé des accords de coopération ou des lettres d'intention avec des entreprises allemandes, et le Bureau provincial de développement économique international de Hainan a signé un protocole de coopération avec la Chambre de commerce chinoise en Allemagne.

Attirant plus de 500 personnes de tous horizons, l'événement a été bien accueilli par les représentants d'entreprises, d'associations professionnelles et de services gouvernementaux de 12 pays européens. Des entreprises de nombreux secteurs clés, tels que la fabrication de haute technologie, l'ingénierie logicielle, la finance, l'ingénierie automobile, la biomédecine, le conseil aux entreprises, la logistique internationale et le commerce international, ont également participé à l'événement.

En tant que nouvel acteur pionnier de la réforme et de l'ouverture de la Chine, la zone portuaire de libre-échange de Hainan continuera à explorer des axes d'une coopération plus poussée avec les partenaires européens et à promouvoir l'approfondissement des liens avec le continent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454325/image.jpg