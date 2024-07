Werbe- und Austauschaktivitäten für Hainan FTP in Deutschland

HAIKOU, China, 5. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Hainan International Media Center (HIMC):

Vom 1. bis 3. Juli führte eine Delegation der chinesischen Provinz Hainan in Deutschland Werbe- und Austauschaktivitäten für den Freihandelshafen Hainan (FTP) durch und förderte den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Hainan und Deutschland in den Bereichen Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung, Medizin und Wellness sowie fortschrittliche Fertigung.

Während ihres Aufenthalts in Deutschland führte die Delegation von Hainan Gespräche und Forschungstreffen mit ZEISS Medizintechnik, Siemens Energy, der Deutschen Energie-Agentur, dem EUREF-Campus Düsseldorf, der Volkswagen-Gruppe, der italienischen Zambon-Gruppe und der deutschen Hänsler Medical Group sowie anderen Gruppen, um die Zusammenarbeit in verwandten Bereichen zu fördern.

Gemäß der von der Provinzregierung von Hainan und Siemens Energy unterzeichneten Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit planen die beiden Parteien eine Kooperation in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Anwendungen im Bereich der Wasserstoffenergie.

Am 3. Juli veranstalteten die Provinz Hainan und die Bank of China gemeinsam die „Invest in China" Hainan Free Trade Port Europe Conference in Frankfurt, Deutschland. Auf der Veranstaltung stellte die Delegation aus Hainan die Freihandelspolitik der Provinz sowie die Entwicklungs- und Investitionsmöglichkeiten in den Hightech-Industrien vor, die allen offen stehen, und lud europäische Unternehmen ein, in Hainan zu investieren, Unternehmen zu gründen und Urlaub zu machen.

Während der Unterzeichnungszeremonie unterzeichneten eine Reihe von Unternehmen aus Hainan Kooperationsvereinbarungen oder Absichtserklärungen mit deutschen Partnern, und das Büro für internationale Wirtschaftsentwicklung der Provinz Hainan unterzeichnete ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der chinesischen Handelskammer in Deutschland.

Die Veranstaltung, an der mehr als 500 Personen aus allen Bereichen des Lebens teilnahmen, fand großen Anklang bei den Vertretern von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Regierungsstellen aus 12 europäischen Ländern. Unternehmen aus vielen Schlüsselbereichen wie Hightech-Produktion, Softwareentwicklung, Finanzen, Fahrzeugtechnik, Biomedizin, Unternehmensberatung, internationale Logistik und internationaler Handel nahmen ebenfalls teil.

Als neue Grenze der Reform und Öffnung Chinas wird die Hainan FTP weiterhin die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern erkunden und tiefere und umfassendere Beziehungen mit dem Kontinent fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2454325/image.jpg