Des avions Turkish Airlines aux couleurs de la durabilité

ISTANBUL, Turquie, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines, qui dessert plus de pays que toute autre compagnie aérienne, a introduit un habillage spécial orné de feuilles sur son avion Airbus 321 immatriculé TC-JSU, qui utilise un carburant écologique. Le transporteur mondial a réalisé son premier vol avec cet avion nouvellement habillé, le vol TK1795 à destination de Stockholm. Dans le cadre des efforts visant à généraliser l'emploi de carburants respectueux de l'environnement, le vol a été effectué avec du biocarburant et a également adopté le principe du zéro déchet.

Turkish Airlines' sustainability themed aircraft, which uses environmentally friendly biofuel.

En plus de proposer des informations sur les mesures de durabilité adoptées avec le concept de Green Class, le transporteur national mène d'autres actions écologiques. Des mouchoirs kraft, des gobelets en papier, des salières et poivrières en bois ont été utilisés sur ce vol, et un thé vert diététique a été offert à tous les passagers. D'autres mesures spéciales ont été prises, notamment l'utilisation de taies d'oreiller et de couvertures écologiques, produites avec des fils certifiés 100 % recyclés afin d'économiser l'eau, et des jouets en bois certifiés FSC offerts aux enfants.

À bord de cet avion respectueux de l'environnement, le président du Conseil d'administration et du comité exécutif, Ahmet Bolat a déclaré : « En tant que transporteur national de Turquie, notre nouvel avion est une parfaite illustration de l'importance que nous accordons à la durabilité. En utilisant du biocarburant pour nos appareils, nous voulons témoigner de la pertinence des carburants d'aviation durables ; l'un des principaux enjeux de la lutte de l'industrie aéronautique contre les émissions de carbone. Ainsi, nous soutenons la fabrication de biocarburants et nous visons à accentuer le recours au biocarburant sur nos vols. »

Le transporteur mondial poursuivra ses efforts pour réduire ses émissions de carbone avec des avions de nouvelle génération intégrés à sa flotte déjà jeune – 8,5 ans d'âge moyen – tout en prévoyant de desservir de nouvelles destinations avec ce biocarburant, dont Stockholm, Oslo, Göteborg, Copenhague, Paris et Londres.

