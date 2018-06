Des chaînes de télévision américaines et latino-américaines de premier plan sélectionnent CenturyLink pour la retransmission en direct de la coupe du monde de football

Vyvx Solutions de CenturyLink diffusera la compétition d'une durée d'un mois aux téléspectateurs des États-Unis, du Mexique et de la Colombie.

MONROE, Louisiane, le 4 juin 2018 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) assurera les retransmissions internationales et unilatérales à l'occasion du championnat mondial de football à des chaînes de télévision américaines et latino-américaines de premier plan à partir du 14 juin. Ces chaînes – Fox aux États-Unis, TV Azteca au Mexique, et RCN et Caracol en Colombie – utiliseront le produit de qualité supérieure Vyvx Solutions de CenturyLink basé sur la technologie du broadcast pour fournir diverses routes de transmission du tournoi et des flux de contenu à partir de Moscou, jusqu'aux installations de la régie centrale de chaque programmateur.

« Les chaînes du groupe Fox diffuseront 64 matches en direct, ce qui représente un volume plus important que celui diffusé lors des quatre précédents tournois et le plus grand nombre jamais diffusé pour une chaîne de langue anglaise », a déclaré Keith Goldberg, vice president of global operations and transmission services chez Fox. « Ceci représente plus de 350 heures de programmation au total, et CenturyLink jouera un rôle critique en nous permettant de livrer ce contenu aux téléspectateurs des États-Unis. »

Certains des plus importants programmateurs d'Amérique latine utiliseront également Vyvx de CenturyLink pour l'évènement.

« Le football n'est pas un sport que nous prenons à la légère au Mexique et cette compétition particulière est de loin l'évènement sportif le plus important que nous diffusons, à la fois en termes de nombre de téléspectateurs et de niveau d'expertise technique requis pour le livrer le contenu aux passionnés sur notre chaîne », a déclaré Péro Carmona Ortiz, technology director chez TV Azteca, le deuxième média de masse le plus important au Mexique. « Nous faisons confiance à CenturyLink, avec son réseau mondial sécurisé et son expertise technique de retransmissions en direct de ce genre d'évènements à grande échelle, afin de nous aider à faire de cette compétition une expérience télévisuelle inégalée pour les passionnés. »

Les solutions Vyvx de CenturyLink fourniront une variété de services pour l'évènement : transmission en HD, JPEG2K, encodage MPEG4, décodage, opérations sur site, suivi et support, données PTP et internet, et conversion de fréquence d'image. Pour la première fois dans sa transmission de la Coupe, CenturyLink offrira un codage 4K car de nombreux broadcasters et distributeurs sont désormais en mesure de fournir un contenu 4K ainsi que d'autres contenus à haute résolution.

« RCN se prépare à diffuser le tournoi en broadcast dans sa totalité à ses millions de téléspectateurs. En collaborant avec CenturyLink, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un accès aisé et ininterrompu à chaque match », a confié pour sa part Emilio Galeano Rey, technical vice president chez RCN Television, qui atteint 97 % de la population colombienne grâce à ses 13 chaînes. « En collaborant avec CenturyLink et en utilisant sa solution Vyvx, nous allons capturer toutes les émotions que génère cet évènement mondial et offrir une couverture privilégiée de l'équipe colombienne. »

Depuis plus de 20 ans, Vyvx offre une qualité vidéo parfaite lors de la diffusion d'événements télévisés et de programmes comptant parmi les plus regardés dans le monde, assurant à la fois l'acquisition de contenu et sa diffusion à des audiences à l'échelle mondiale.

« Caracol s'engage à offrir à ses téléspectateurs partout en Colombie une expérience télévisuelle unique de la compétition de football de cet été, en direct et à la minute près », a ajouté Augusto Cardona, chief channel officer pour Caracol Televisión, l'une des plus grandes chaînes de télévision de Colombie. « La diffusion d'évènements à grande échelle en direct est complexe mais, grâce aux connaissances et à l'expérience approfondies de CenturyLink, nous sommes confiants de pouvoir répondre aux attentes de nos téléspectateurs. »

En 2017, la solution Vyvx a diffusé globalement plus de 28 millions de minutes de broadcast de sports, d'informations et de divertissement en direct.

« En 2014, cette compétition de football a atteint les 3,2 milliards de téléspectateurs, ce qui représente près de la moitié de la population mondiale », a déclaré Bill Wohnoutka, vice president of global internet and content delivery services chez CenturyLink. « Les enjeux sont de taille pour les broadcasters de cet évènement tels que Fox, TV Azteca, RCN et Caracol. CenturyLink a une solide expérience de diffusion de ces évènements à grande échelle, et nous sommes impatients d'aider nos clients à offrir une expérience télévisuelle de qualité sans interruption pendant toute la durée du tournoi. »

Faits clés :

Vyvx Solutions fournit de la connectivité à plus de 220 stades aux États-Unis.

Vyvx Solutions diffuse en broadcast plus de 10 000 évènements sportifs par an.

Grâce à Vyvx Linear Channel Distribution, une seule retransmission de haute qualité peut être reproduite et livrée à de multiples points sur le réseau de fibres global fiable et sécurisé de CenturyLink. Vyvx est une solution rapide et évolutive permettant aux programmateurs et aux distributeurs de déployer de nouveaux canaux en utilisant un simple environnement opérationnel.

