Principais emissoras de TV dos E.U.A. e América Latina escolhem a CenturyLink para fornecer transmissão ao vivo de torneio mundial de futebol

MONROE, Louisiana, 4 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) distribuirá a transmissão internacional e os feeds unilaterais para as principais emissoras dos E.U.A. e da América Latina, do campeonato mundial de futebol, a partir de 14 de junho. As redes – incluindo a Fox nos E.U.A., a TV Azteca no México e a RCN e Caracol na Colômbia – utilizarão as Soluções Vyvx de alta qualidade baseadas em difusão para fornecer diversas rotas na transmissão do torneio e de feeds de conteúdo, a partir de Moscou, Rússia, para as principais instalações de controle de cada programador.

"A rede da Fox irá transmitir 64 partidas ao vivo, mais do que o total dos quatro torneios anteriores juntos e o máximo jamais transmitido por uma rede de língua inglesa", disse Keith Goldberg, vice-presidente de operações globais e serviços de transmissão da Fox. "São mais de 350 horas de programação total e a CenturyLink desempenhará um papel crítico em habilitar-nos a entregar esse conteúdo a milhões de espectadores em todos os E.U.A.".

Alguns dos maiores programadores da América Latina também se beneficiarão do Vyvx da CenturyLink para o evento.

"O futebol não é um esporte que tratamos de forma superficial no México e esta competição, especificamente, é de longe o maior evento esportivo que transmitimos, tanto em termos de número de espectadores quanto em relação à magnitude da especialização técnica necessária para levá-lo aos fãs através de nossa rede", disse Pedro Carmona Ortiz, diretor de tecnologia na TV Azteca, a segunda maior cadeia de mídia em massa no México. "Confiamos na CenturyLink – com sua rede global segura e seu extenso conhecimento técnico em transmissões ao vivo para eventos de grande escala – para nos ajudar a oferecer uma experiência ímpar na visualização do torneio".

As Soluções Vyvx da CenturyLink fornecerão uma variedade de serviços para o evento, incluindo transmissão em HD, JPEG2K, codificação e decodificação MPEG4, operações on-site, monitoramento e suporte, dados e internet PTP e conversão de taxa de transferência. Pela primeira vez em sua transmissão do torneio, a CenturyLink oferecerá codificação 4K, já que muitas emissoras e distribuidores agora têm a capacidade para distribuir 4K e outros conteúdos em alta resolução.

"A RCN transmitirá o torneio integralmente a milhões de seus espectadores. Ao colaborar com a CenturyLink, seremos capazes de fornecer a nossos clientes um acesso tranquilo e ininterrupto a cada partida", disse Andrés Emilio Galeano Rey, vice-presidente técnico da RCN Televisión, que alcança 97 por cento da população colombiana através de suas 13 estações. "Com a colaboração da CenturyLink e de seu produto Vyvx, capturaremos todas as emoções que acompanham este evento monumental, assim como forneceremos uma cobertura especial do time colombiano".

Há mais de 20 anos, o serviço Vyvx entrega vídeo puríssimo para alguns dos eventos televisivos mais assistidos e programas ao redor do mundo, fornecendo tanto a aquisição de conteúdo quanto a entrega ao público global.

"A Caracol está comprometida a entregar a seus espectadores da Colômbia uma experiência integral, incluindo uma cobertura ao vivo, minuto a minuto, do torneio mundial de futebol", disse Augusto Cardona, diretor geral de canal para a Caracol Televisión, uma das maiores redes da Colômbia. "Transmitir eventos de grande escala, ao vivo, em nível nacional, é uma tarefa complexa, mas com o profundo conhecimento e experiência da CenturyLink, estamos confiantes de que atenderemos às expectativas de nossos espectadores".

As Soluções Vyvx entregaram mais de 28 milhões de minutos de transmissão de serviços esportivos, de notícias e de entretenimento, ao vivo e em todo o mundo, em 2017.

"Em 2014, esse evento atingiu 3.2 bilhões de espectadores, o que é quase a metade da população mundial", disse Bill Wohnoutka, vice-presidente de serviços de internet e de entrega de conteúdo mundial para a CenturyLink. "As emissoras fornecendo este evento, como a Fox, TV Azteca, RCN e Caracol, estão apostando alto. A CenturyLink tem um histórico comprovado na entrega desses eventos de grande escala, em escala global, e estamos ansiosos para ajudar nossos clientes a fornecerem uma experiência de visualização integrada durante todo o torneio".

Fatos Relevantes

As Solucões Vyvx fornecem conectividade a mais de 220 localidades esportivas nos E.U.A.

As Soluções Vyvx transmitem mais de 10.000 eventos esportivos anualmente.

Através da Distribuição de Canal Linear Vyvx, uma transmissão única de alta qualidade pode ser replicada e entregue a múltiplos pontos através da rede de fibra global, segura e confiável da CenturyLink. Vyvx é uma solução rápida e escalável que fornece aos programadores e distribuidores a capacidade de acrescentar novos canais utilizando um ambiente operacional simples.

Recursos Adicionais

Saiba mais sobre as Soluções Vyvx da CenturyLink: http://www.centurylink.com.br/sistema-de-rede/atui/ao-vivo-evento-transmiss%C3%A3o.html

Veja como os eventos esportivos são entregues em sua TV, computador ou dispositivo móvel: http://bit.ly/CenturyLink-Vyvx-infographic-port

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

