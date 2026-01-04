Des combattants chinois méconnus sur le champ de bataille européen | Frères d'armes ⑤

GUANGZHOU, Chine, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Des tranchées de la guerre civile espagnole aux plages de Normandie balayées par les bourasques, un groupe oublié de combattants chinois a combattu aux côtés des forces antifascistes européennes. Cependant, leurs sacrifices sont restés largement invisibles dans l'histoire. Frères d'armes ⑤, un documentaire produit par South, dévoile les histoires peu connues des volontaires chinois d'outre-mer qui ont lutté contre les régimes nazi et fasciste entre 1936 et 1945, révélant un puissant héritage de solidarité internationale, de courage et de sacrifice partagé qui a transcendé les frontières bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

De 1936 à 1945, soutenue par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, l'ombre de l'inhumanité s'étend de l'Espagne à l'Europe entière.

Au cours de ces années, un nombre important de Chinois d'outre-mer ont pris part à la lutte sur les champs de bataille européens. Voyageant avec des unités militaires ou engagés volontaires, ils ont combattu aux côtés d'alliés internationaux, de soldats locaux et de civils contre les régimes fascistes.

Leur courage a été honoré par des médailles et des honneurs décernés par plusieurs gouvernements européens. Toutefois, leur histoire est restée largement méconnue.

« L'engagement des Chinois en faveur de la solidarité internationale ne date pas d'hier », a déclaré Hwei-Ru Tsou, qui, avec son mari Len Tsou, a effectué des recherches sur les soldats volontaires chinois de la guerre civile espagnole et a consacré des années à ressusciter cette histoire oubliée.

L'histoire inédite des Chinois en Espagne

En juillet 1936, avec le soutien d'Hitler et de Mussolini, les forces de droite dirigées par Francisco Franco, y compris la faction nationaliste espagnole et la Phalange, ont déclenché une guerre civile visant à renverser la deuxième République espagnole.

Ce conflit a également fait de l'Espagne un terrain d'essai pour les nations fascistes, qui y ont testé de nouvelles armes et tactiques, notamment le bombardement de Guernica, le premier bombardement de saturation de l'histoire.

En octobre 1936, les forces rebelles lancent une attaque féroce contre la capitale, Madrid. Face à cette crise, à l'appel de l'Internationale communiste, les premières Brigades internationales, composées d'environ 2 000 soldats volontaires, arrivent sur le champ de bataille. Parmi eux se trouvait un volontaire chinois, Paul Yan.

Selon les statistiques, plus de 40 000 soldats volontaires originaires de 53 pays ont rejoint la guerre civile espagnole et soutenu les forces républicaines entre 1936 et 1938, y compris des Chinois d'outre-mer.

« Bien que confrontés à l'agression japonaise dans leur pays, ces soldats volontaires chinois ont compris une vérité : si Hitler, Mussolini et Franco l'emportaient en Europe, alors un front fasciste allié au Japon mettrait certainement en péril la survie de la Chine », a ajouté Hwei-Ru Tsou.

Selon Hwei-Ru, Tchang Jaui Sau a été choisi comme représentant des Brigades internationales parmi 40 000 personnes à l'occasion du premier anniversaire du déclenchement de la guerre civile.

« Tchang Jaui Sau et Liou Kin Tien ont participé à la bataille de Ségovie. Beaucoup de leurs camarades ont fui lorsque la bombe est tombée sur leur tente médicale, mais Tchang et Liou sont restés et ont continué à sauver les blessés », raconte Hwei-Ru.

Selon Hwei-Ru, Tchang et Liou ont tous deux été désignés « soldat légendaire » par leurs camarades des Brigades internationales.

Après la guerre civile espagnole, certains des soldats volontaires chinois et des médecins étrangers des Brigades internationales sont partis en Chine pour lutter contre l'impérialisme japonais, notamment le médecin canadien Norman Bethune.

L'histoire inédite des Chinois sur la côte française

Au matin du 6 juin, le débarquement de Normandie, le plus grand assaut amphibie de l'histoire de l'humanité, est lancé le long de la côte française. Plus de 150 000 soldats alliés prennent d'assaut les plages de Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah sous le feu nourri des Allemands, posant ainsi la pierre angulaire de la victoire sur le front occidental de l'Europe.

Huang Tingxin, un officier stagiaire chinois qui surveillait le périmètre du « HMS Searcher », un porte-avions léger de la Royal Navy britannique, a d'abord entendu l'annonce par l'interphone du navire et a appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie.

« Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent que le jour J a été une opération menée par les Américains », a déclaré Sacha Marsac, responsable des opérations (France) du Mémorial britannique de Normandie. « Nous ne nous attendions pas non plus à ce que des soldats chinois participent à l'opération du jour J. »

Selon des documents historiques, en dehors de Huang, d'autres officiers chinois ont participé au jour J, menant diverses missions, telles que la destruction des fortifications défensives de l'Allemagne nazie et la couverture des forces de débarquement.

Pour M. Marsac, « Les Chinois ne se battaient pas seulement en Extrême-Orient contre l'agression japonaise, mais aussi en Europe, contre le fascisme ».

