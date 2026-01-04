GUANGZHOU, China, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Von den Schützengräben des Spanischen Bürgerkriegs bis zu den sturmgepeitschten Stränden der Normandie kämpfte eine vergessene Gruppe chinesischer Soldaten Seite an Seite mit den antifaschistischen Kräften Europas – doch ihre Opfer sind in der Geschichte weitgehend unsichtbar geblieben. Unbekannte chinesische Kämpfer auf europäischen Schlachtfeldern | Brothers in Arms ⑤, eine von South produzierte Dokumentation, enthüllt die wenig bekannten Geschichten von chinesischen Freiwilligen aus Übersee, die zwischen 1936 und 1945 gegen das Nazi- und Faschistenregime kämpften, und offenbart ein beeindruckendes Vermächtnis internationaler Solidarität, Mut und gemeinsamer Opferbereitschaft, das lange vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs Grenzen überschritt.

Von 1936 bis 1945 breitete sich, unterstützt von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien, ein Schatten der Unmenschlichkeit von Spanien aus und verschlang nach und nach ganz Europa.

In diesen Jahren nahmen zahlreiche Überseechinesen an den Kämpfen auf den europäischen Schlachtfeldern teil. Ob sie nun mit Militäreinheiten reisten oder sich freiwillig anschlossen, sie kämpften gemeinsam mit internationalen Verbündeten, lokalen Soldaten und Zivilisten gegen die faschistischen Regime.

Ihr Mut wurde mit Medaillen und Auszeichnungen mehrerer europäischer Regierungen gewürdigt. Dennoch sind ihre Geschichten weitgehend unbekannt geblieben.

„Das Engagement Chinas für internationale Solidarität hat eine lange Geschichte", sagt Hwei-Ru Tsou, die zusammen mit ihrem Ehemann Len Tsou seit langem chinesische Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg erforscht und sich jahrelang damit beschäftigt hat, dieses vergessene Kapitel zusammenzusetzen.

Die unbekannte Geschichte der Chinesen auf der Iberischen Halbinsel

Im Juli 1936 starteten die von Francisco Franco angeführten rechten Kräfte, darunter die spanische nationalistische Fraktion und die Falange, mit Unterstützung von Hitler und Mussolini einen Bürgerkrieg mit dem Ziel, die Zweite Spanische Republik zu stürzen.

Dieser Konflikt machte Spanien auch zu einem Testfeld für faschistische Nationen, um neue Waffen und Taktiken zu erproben, darunter die Bombardierung von Guernica, die erste Flächenbombardierung in der Geschichte der Menschheit.

Im Oktober 1936 starteten die Rebellen einen heftigen Angriff auf die Hauptstadt Madrid. Angesichts dieser Krise kamen auf Aufruf der Kommunistischen Internationale die ersten Internationalen Brigaden mit etwa 2.000 freiwilligen Soldaten auf das Schlachtfeld. Unter ihnen befand sich auch der chinesische Freiwillige Paul Yan.

Statistiken zufolge nahmen zwischen 1936 und 1938 über 40.000 freiwillige Soldaten aus 53 Ländern am Spanischen Bürgerkrieg teil und unterstützten die republikanischen Streitkräfte, darunter auch Überseechinesen.

„Obwohl sie in ihrer Heimat mit der japanischen Aggression konfrontiert waren, verstanden diese chinesischen Freiwilligen eine Wahrheit: Wenn Hitler, Mussolini und Franco in Europa siegen würden, würde eine faschistische Allianz mit Japan sicherlich das Überleben Chinas gefährden", fügte sie hinzu.

Laut Hwei-Ru wurde Tchang Jaui Sau anlässlich des ersten Jahrestags des Ausbruchs des Bürgerkriegs aus 40.000 Menschen als Vertreter der Internationalen Brigaden ausgewählt.

„Tchang Jaui Sau und Liou Kin Tien kämpften in der Schlacht von Segovia. Viele ihrer Kameraden flohen, als die Bombe auf ihr Sanitätszelt fiel, aber Tchang und Liou blieben und retteten weiterhin die Verwundeten", sagte Hwei-Ru.

Laut Hwei-Ru wurden sowohl Tchang als auch Liou von ihren Kameraden in den Internationalen Brigaden als „legendäre Soldaten" bezeichnet.

Nach dem Spanischen Bürgerkrieg machten sich einige der chinesischen Freiwilligen und ausländischen Ärzte der Internationalen Brigaden auf den Weg nach China, um gegen den japanischen Militarismus zu kämpfen, darunter auch der kanadische Arzt Norman Bethune.

Die unbekannte Geschichte der Chinesen an der französischen Küste

Am Morgen des 6. Juni begann an der französischen Küste die Landung in der Normandie, die größte amphibische Offensive der Menschheitsgeschichte. Mehr als 150.000 alliierte Soldaten stürmten unter intensivem deutschen Beschuss die Strände von Sword, Juno, Gold, Omaha und Utah und legten damit den Grundstein für den Sieg an der Westfront in Europa.

Huang Tingxin, ein chinesischer Offiziersanwärter, der auf der „HMS Searcher", einem leichten Flugzeugträger der britischen Royal Navy, die Umgebung überwachte, hörte die Durchsage erstmals über die Bordsprechanlage und erfuhr, dass die Alliierten in der Normandie gelandet waren.

„Interessant ist, dass so viele Menschen glauben, der D-Day sei eine von den Amerikanern geführte Operation gewesen", sagte Sacha Marsac, Betriebsleiter (Frankreich) des British Normandy Memorial. „Wir hätten auch nicht erwartet, dass chinesische Soldaten an der D-Day-Operation teilgenommen haben."

Historischen Quellen zufolge gab es neben Huang noch weitere chinesische Offiziere, die am D-Day teilnahmen und verschiedene Missionen durchführten, wie beispielsweise die Zerstörung der Verteidigungsanlagen der Nazis und die Deckung der Landungstruppen.

„Die Chinesen kämpften nicht nur im Fernen Osten gegen die japanische Aggression, sondern auch hier in Europa gegen den Faschismus", bemerkte Marsac.

