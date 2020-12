Des cours pour les coureurs : de courtes vidéos d'animation informatives présentent les bases pour les nouveaux coureurs inexpérimentés

Afin de présenter au public les rudiments de la course à pied et de promouvoir la culture de ce sport, la Chinese Athletics Association a collaboré avec Sports.xinhuanet.com pour lancer la première saison de courtes vidéos d'animation informatives. Ces cours pour les coureurs présentent les informations de base sur la course à pied afin d'encourager plus de nouveaux coureurs inexpérimentés à pratiquer ce sport.

La saison 1, avec un total de 30 épisodes, dont chacun dure de 60 à 90 secondes, présente les rudiments de la course à pied. Chaque vidéo est divisée en plusieurs sections – introduction, préparation, course avancée, récupération après course et code de bonne conduite – offrant aux coureurs débutants et non professionnels des lignes directrices sur ce sport. Outre des connaissances spécialisées importantes, présentées aux coureurs, comme la préparation avant la course, la façon de s'étirer après avoir couru et la façon de prendre son rythme, la série présente également certains aspects culturels du sport comme le code de bonne conduite pour les coureurs et les spectateurs, ce qui en fait une présentation aboutie, couvrant divers domaines.

Tout le contenu des cours pour les coureurs est tiré de livres sur la course professionnelle et est vérifié à tous les niveaux par une équipe de huit professionnels, qui garantissent la qualité des informations présentées. De plus, le présentateur spécial Tian Tian, un personnage de panda animé, rend la série plus divertissante et intéressante pour le public, contribuant à promouvoir le développement sain de la Chine et la popularité de la course à pied.

Le premier épisode a été diffusé le 8 août 2020, avec un calendrier subséquent de trois épisodes par semaine. Jusqu'à présent, la série a été vue plus de 130 millions de fois sur diverses plateformes, collectionnant de nombreux « likes » et commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391328/01.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391331/02.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391329/03.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391330/04.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391332/05.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1391333/06.mp4

SOURCE Xinhuanet