Running Classes: Kurze informative animierte Videos bieten Grundlagenwissen für neue Läufer ohne Laufhintergrund

CHENGDU, China, 24. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Der Wirtschaftsaufschwung in China, sowie eine Politik zur Förderung der Volksgesundheit haben dazu beigetragen, dass Laufen, insbesondere der Marathonlauf, in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Den Freizeitläufern in China fehlten jedoch oft das Grundlagenwissen zum Laufen und zur Laufkultur.