Des diamants en crypto monnaie : Révolution dans les affaires traditionnelles

Jusqu'à présent, le marché du diamant était conservateur et fermé aux acheteurs ordinaires. Les diamants, contrairement à l'or, ne sont pas disponibles en tant qu'actif, les gens payent beaucoup trop lorsqu'ils achètent des diamants dans des bijouteries. Ces problèmes ont mené à la solution : créer un marché avec des chances égales pour l'amateur et le professionnel.

Pour accéder au marché Triple Ex, vous devez acheter un Token Triple Ex. Le Token Triple Ex est émis en un montant de 600 000 tokens, qui seront tous, sans exception, en libre circulation.

Les créateurs ont présenté un prototype du marché, dont le lancement est prévu en mai 2022.

"La technologie n'est pas compliquée. Si vous utilisez un Utility Token sur le marché Triple Ex, il n'est plus échangé sur la bourse. Et si beaucoup de gens sont sur le marché, cela signifie qu'il y aura proportionnellement moins de tokens sur la bourse, une pénurie. C'est l'offre et la demande. C'est ainsi que nous parvenons à maintenir le prix élevé. C'est pourquoi ces tokens ont une valeur réelle". - déclare l'un des créateurs du projet.

Le lieu de la présentation est également important. Pendant la pandémie, la Turquie reste l'un des rares endroits où les gens du monde entier peuvent entrer librement sans restriction. En outre, la Turquie est également connue comme l'un des plus grands fournisseurs de bijoux et de diamants.

Le monde évolue rapidement, mais certaines entreprises restent bloquées au siècle dernier. Les problèmes modernes requièrent des solutions modernes. Mais quoi de plus moderne que la crypto-monnaie? Probablement rien.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715269/Triple_Ex_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715268/Triple_Ex_2.jpg

SOURCE TRIPLE EX CRYPTO LLP