Diamanten für Krypto: Revolution im traditionellen Geschäft

WATFORD, England, 23. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Am 21. November fand im Titanic Business Kartal Luxushotel in Istanbul, Türkei, die Präsentation des Triple Ex Tokens statt.

Ein junges Entwicklerteam (Crypto Exchange Stockpoint) hat zusammen mit Fachleuten aus der Diamantenbranche eine moderne Diamantenbörse – den Triple Ex Marketplace geschaffen.