Des dirigeants de FedEx et de Petrobras seront les têtes d'affiche du Sommet SAFe® 2023 de Nashville, du 15 au 18 août

Des témoignages clients de Boeing, Bell Canada, CVS Health et ServiceNow complètent le programme du Sommet SAFe® 2023 de Nashville

BOULDER, Colorado, le 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc. a dévoilé la liste des principaux intervenants du Sommet SAFe® 2023 de Nashville, qui se tiendra du 15 au 18 août 2023 au Gaylord Opryland Resort and Convention Center. Cet événement représente le plus important rassemblement au monde de professionnels SAFe et de leaders d'opinion du secteur, dont l'objectif est d'utiliser SAFe pour rester résistant dans un monde en rapide évolution, en pratiquant des méthodes agiles et en cultivant des cultures d'entreprise fortes.

Cet événement de plusieurs jours propose des conférences, des présentations techniques, des témoignages de clients, des conférences, des ateliers post-événement et la populaire station de coaching des experts SAFe. D'autres opportunités sont proposées telles que le « marché des partenaires », les « laboratoires de produits », les « tables rondes de l'industrie » et « les femmes chez Agile ».

Dates clés

16-17 août : conférence principale et réceptions en soirée

18 août : ateliers post-conférence

« La modernisation des technologies étant une priorité pour les chefs d'entreprise, une gestion intelligente du portefeuille est devenue de plus en plus importante pour s'assurer que les améliorations technologiques ont un impact sur l'ensemble de la société, a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. Dans cette optique, nous sommes ravis d'accueillir des dirigeants de FedEx et d'Accenture qui nous expliqueront comment l'approche innovante de FedEx en matière de gestion de portefeuille au plus haut niveau de l'entreprise leur a permis de se concentrer sur les investissements les plus importants de manière à faire une grande différence pour l'ensemble de l'entreprise. »

Points forts :

Présentation : La puissance d'une véritable agilité commerciale. Ken Spangler , vice-président exécutif de FedEx pour les technologies de l'information, et Steve Davis , directeur général d'Accenture, examineront les défis auxquels FedEx a dû faire face, les avancées qui ont rendu l'agilité possible et les résultats probants obtenus grâce à SAFe.





, vice-président exécutif de FedEx pour les technologies de l'information, et , directeur général d'Accenture, examineront les défis auxquels FedEx a dû faire face, les avancées qui ont rendu l'agilité possible et les résultats probants obtenus grâce à SAFe. Présentation : Vinicius Pabon , directeur général de la transformation numérique de Petrobras, explique comment l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde s'est appuyé sur SAFe pour faire évoluer les mentalités et le langage des dirigeants et des ingénieurs.





, directeur général de la transformation numérique de Petrobras, explique comment l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde s'est appuyé sur SAFe pour faire évoluer les mentalités et le langage des dirigeants et des ingénieurs. Des témoignages de clients tels que Boeing, Bell Canada , CVS et ServiceNow fournissent des informations rares sur les coulisses de la collaboration, les défis et les victoires.





, CVS et ServiceNow fournissent des informations rares sur les coulisses de la collaboration, les défis et les victoires. Présentation : Dean Leffingwell et Andrew Sales , méthodologistes en chef, présenteront « The Secret to Empowering Teams and Accelerating Flow » (le secret de l'autonomisation des équipes et de l'accélération des flux).





et , méthodologistes en chef, présenteront « The Secret to Empowering Teams and Accelerating Flow » (le secret de l'autonomisation des équipes et de l'accélération des flux). Ateliers post-conférence : « Application de SAFe dans l'entreprise », « Coaching et Kaban chez SAFe », « Mesurer ce qui est important », « Libérer votre transformation SAFe : une perspective de conduite du changement », et « Identification de la chaîne de valeur pour les très grands systèmes. »

Les participants qui recherchent des solutions de consultation, de formation ou de plateforme SAFe peuvent Les participants à la recherche de solutions de conseil, de formation ou de plateforme SAFe pourront rencontrer plus de 30 exposants, dont Accenture, Apptio, Broadcom, Inc, Cornerstone Agility, Inc, monday.com, NTT Data, et Seibert Media GmbH (Agile Hive).

Les inscriptions sont ouvertes à l'adresse safesummit.com/2023nashville .

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

