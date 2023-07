Líderes da FedEx e da Petrobras estarão no SAFe® Summit Nashville 2023 de 15 a 18 de agosto

Histórias de clientes da Boeing, Bell Canada, CVS Health e ServiceNow entraram na programação do SAFe Summit Nashville 2023

O Summit Nashville 2023 do SAFe representa a maior convergência mundial de profissionais do SAFe e líderes do setor focados no uso do SAFe para permanecerem resilientes em um mundo em constante mudança.

BOULDER, Colorado, 31 de julho de 2023 /PRNewswire / -- A Scaled Agile, Inc. anunciou a programação de apresentações e palestrantes para o SAFe® Summit Nashville2023, que acontece de 15 a 18 de agosto de 2023 no Gaylord Opryland Resort and Convention Center. O evento representa a maior convergência mundial de profissionais do SAFe e líderes do setor focados em utilizar o SAFe para se manterem resilientes em um mundo em constante mudança, praticando métodos Agile e cultivando sólidas culturas organizacionais.

O evento de vários dias oferece palestras, apresentações técnicas, histórias de clientes, Lighting Talks, workshops pós-evento e o conhecido SAFe Experts Coaching Station. Outras oportunidades incluem Partner Marketplace, Product Labs, Industry Roundtables e Women in Agile.

Datas

16 a 17 de agosto: Conferência principal e recepções noturnas

18 de agosto: Workshops pós-conferência

"Com a modernização tecnológica, um foco crucial para os líderes empresariais, o gerenciamento inteligente de portfólio tornou-se cada vez mais importante para garantir que as melhorias tecnológicas impactem toda a empresa", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Com isso em mente, temos o prazer de dar as boas-vindas aos líderes da FedEx e da Accenture para compartilhar como a abordagem inovadora da FedEx no gerenciamento de portfólio no nível mais alto da empresa permitiu que eles aplicassem força total nos investimentos mais importantes de forma que fizesse uma grande diferença para a empresa inteira".

Entre os destaques estão:

Palestra: O poder da verdadeira agilidade empresarial nos negócios. Ken Spangler , vice-presidente global de TI da FedEx, e Steve Davis , diretor executivo da Accenture, explorarão os desafios enfrentados pela FedEx, os avanços que possibilitaram a agilidade e os resultados expressivos que alcançaram com o SAFe





, vice-presidente global de TI da FedEx, e , diretor executivo da Accenture, explorarão os desafios enfrentados pela FedEx, os avanços que possibilitaram a agilidade e os resultados expressivos que alcançaram com o SAFe Palestra: Vinicius Pabon , diretor de dados e gerente geral de transformação digital da Petrobras, compartilha como um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás utilizou o SAFe para mudar mentalidades e linguagem entre líderes e engenheiros





, diretor de dados e gerente geral de transformação digital da Petrobras, compartilha como um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás utilizou o SAFe para mudar mentalidades e linguagem entre líderes e engenheiros Histórias de clientes da Boeing, Bell Canada , CVS e ServiceNow fornecem narrativas raras dos bastidores de colaboração, desafios e conquistas





, CVS e ServiceNow fornecem narrativas raras dos bastidores de colaboração, desafios e conquistas Palestra: Metodólogos-chefe Dean Leffingwell e Andrew Sales apresentarão "O segredo para capacitar equipes e acelerar o fluxo"





e apresentarão "O segredo para capacitar equipes e acelerar o fluxo" Workshops pós-conferência: Aplicação do SAFe em toda a empresa, Coaching Flow e Kanban no SAFe, Medir o que é importante, Liberando sua transformação SAFe: uma perspectiva de liderança de mudança e Identificação de fluxo de valor para sistemas grandes

Participantes em busca de soluções de consultoria, treinamento ou plataforma do SAFe podem se conectar com mais de 30 expositores patrocinadores, incluindo Accenture, Apptio, Broadcom, Inc., Cornerstone Agility, Inc., monday.com, NTT Data e Seibert Media GmbH (Agile Hive).

As inscrições estão abertas em safesummit.com/2023nashville.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora do SAFe®, o sistema mais confiável do mundo em agilidade de negócios. Por meio de soluções integradas que ajudam as equipes a desbloquearem melhores maneiras de trabalhar, a Scaled Agile está redefinindo a forma como as principais organizações do mundo identificam e entregam valor ao cliente, capitalizam em oportunidades emergentes e melhoram os resultados dos negócios. Mais de 20.000 empresas e agências governamentais confiam no SAFe e na Rede de Parceiros Globais da Scaled Agile para acelerar a inovação digital e competir em um mercado em rápida transição. Saiba mais em scaledagile.com.

