Des données cliniques montrent l'efficacité de la démodulation en phase et en quadrature dans la surveillance électronique du rythme cardiaque fœtal pendant le processus de travail

La série EDAN F15 utilisée dans l'étude avec son propre algorithme de QI a prouvé qu'elle réduisait les artefacts de doublement et de réduction de moitié du RCF dans la surveillance électronique de la fréquence cardiaque fœtale

SHENZHEN, Chine, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EDAN Instruments (300206.SZ) a annoncé aujourd'hui que l'étude clinique intitulée « The Efficacy of In-Phase and Quadrature Demodulation in Electronic Fetal Heart Rate Monitoring During Labor » (L'efficacité de la démodulation en phase et en quadrature dans la surveillance électronique du rythme cardiaque fœtal pendant le le processus du travail), réalisée avec la série F15 d'EDAN et sa propre technologie IQ, a montré une amélioration significative dans la réduction des incidences de doublement et de réduction de moitié du rythme cardiaque fœtal (RCF) lors de l'utilisation de la surveillance électronique du rythme cardiaque fœtal (SERCF) avec démodulation en phase et en quadrature (IQ).

En comparant la démodulation par QI et la démodulation conventionnelle, la première méthode a réduit le doublement du RCF d'environ 93 % et la réduction de moitié du RCF d'environ 80 % chez 225 femmes enceintes. L'étude a également démontré que l'efficacité de la démodulation du QI est plus cohérente avec la surveillance interne du RCF, ce qui permet d'éviter partiellement l'artefact et d'offrir un environnement d'accouchement plus sûr.

« La démodulation du QI n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est la première fois qu'on l'utilise en obstétrique et en SERCF, après deux ans d'essai clinique », dit Xicheng, Xie, le vice-président de l'EDAN. C'est également Xie qui a lancé l'idée d'intégrer la démodulation du QI à la SERCF. « Les besoins cliniques sont notre principale préoccupation. Nous avons entendu la voix des soignants. Et nous changeons cela. Notre objectif est de refléter les données aux utilisateurs finaux telles qu'elles sont réellement, et de les aider à faire leur travail en douceur. »

Les enquêteurs de l'étude sont surpris de constater que le chiffre présenté par la série F15 utilisant la technologie IQ est étroitement corrélé avec le suivi interne du RCF, qui est reconnu comme la norme d'excellence dans le secteur. « Nous pouvons obtenir une lecture continue et ininterrompue avec la démodulation IQ. Avec ce résultat, on peut s'attendre à ce que l'application puisse améliorer l'expérience des mamans et des soignants, en éliminant les tests répétitifs causés par le problème, et en offrant aux mamans et aux bébés un environnement sûr. » A commenté l'auteur.

Le dispositif adopté dans l'étude, EDAN F15 Series publié en 2020, est considéré comme le moniteur fœtal de prochaine génération. Grâce à son algorithme intelligent IQ unique, à l'optimisation de l'interface utilisateur et à la mise à niveau du matériel, la série F15, selon l'équipe marketing d'EDAN Obstetrics, apportera un tout nouvel aspect aux solutions prénatales. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter [email protected].

À propos de l'algorithme intelligent EDAN IQ

L'algorithme intelligent IQ est un algorithme conçu par EDAN qui sépare la diastole et la systole d'un battement de cœur fœtal en deux signaux dans des directions opposées et les analyse séparément. Il permet de surmonter les limites inhérentes à l'algorithme traditionnel et de réduire de manière significative l'occurrence du doublement et de la division par deux du RCF.

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux innovants, de haute qualité et axés sur la valeur. EDAN est à l'origine d'une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris le diagnostic ECG, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie par ultrasons, le diagnostic in vitro, la surveillance des patients, les tests sur le lieu d'intervention et les soins vétérinaires. Suivez EDAN sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE EDAN Instruments, Inc.