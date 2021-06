Des écouteurs sans fil pour une joie sans fin : Écouteurs de jeu entièrement sans fil Mixcder G1 de technologie True Wireless Stereo, conçus pour les joueurs sur console

David Wu, PDG de Mixcder, a déclaré : « Nous avons remarqué un flux constant de commentaires de la part des joueurs sur consoles concernant la difficulté de trouver sur le marché des écouteurs portables sans fil spécialement conçus pour les consoles de jeu. La plupart des adaptateurs sans fil actuellement disponibles sont vendus séparément et ne sont pas intégrés aux écouteurs, ce qui réduit considérablement la commodité et la portabilité, sans parler du processus de connexion fastidieux. Après avoir écouté attentivement les besoins et les suggestions de nos clients, nos équipes d'étude de marché, de développement de produits et de production Mixcder ont commencé à travailler aussi vite que possible sur une solution et nous sommes convaincus que les nouveaux écouteurs G1 TWS permettront de résoudre ce problème et d'autres sources de mécontentement pour les joueurs sur console du monde entier. »