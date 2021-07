Fones de ouvido sem fio para alegria sem fim: fones de ouvido para gaming True Wireless Stereo Mixcder G1, projetados para jogadores de consoles

David Wu, CEO da Mixcder, disse: "Notamos um fluxo contínuo de opiniões dos jogadores de consoles sobre a dificuldade de encontrar no mercado fones de ouvido portáteis sem fio específicos para jogos de consoles. A maioria dos adaptadores sem fio disponíveis atualmente é vendida separadamente e não tem integração com fones de ouvido, o que reduz extremamente a praticidade e a portabilidade, sem mencionar o processo de conexão mais difícil. Após ouvir atentamente as necessidades e sugestões de nossos clientes, nossas equipes de pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos e produção da Mixcder começaram a trabalhar o mais rápido possível em uma solução, e estamos confiantes de que os novos fones de ouvido G1 TWS resolverão esse e outros pontos problemáticos para os gamers de consoles de todos os lugares."

https://youtu.be/-a8DFsRClek

A taxa de latência super baixa do G1 e o design semi-auricular extremamente confortável proporcionam aos gamers uma experiência de áudio cristalina, permitindo que ouçam cada tiro, passo e detalhe musical. A bateria suporta até cinco horas de tempo de jogo, 20 horas com a caixa de carregamento e tempo de carregamento de uma hora para os fones de ouvido.

Eles podem ser utilizados de forma autônoma ou junto com o adaptador, que prioriza automaticamente o emparelhamento dos fones de ouvido Mixcder G1 e pode se conectar de forma conveniente com outros dispositivos sem fio. Outra função legal, principalmente para jogos como o popular Fortnite, é o bate-papo por voz em tempo real. Um simples clique duplo no botão multifunção do adaptador sem fio e o microfone está pronto para a comunicação em tempo real.

Em termos de aparência e estrutura, os fones de ouvido G1 e o adaptador sem fio cabem perfeitamente juntos na caixa de carregamento, melhorando muito a portabilidade. A caixa de carregamento cheia de estilo e com o tema do controlador de jogo será a sensação entre os membros da comunidade de gaming.

Os fones de ouvido para gaming G1 TWS já estão disponíveis na Amazon e no site oficial da Mixcder. Para mais informações, acesse: https://mixcder.com/, ou entre em contato com [email protected].

* A versão atual dos fones de ouvido G1 não pode ser usada com o Xbox.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-a8DFsRClek

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554003/Wireless_Earbuds_Endless_Joy_Mixcder_G1_True_Wireless_Stereo_Gaming.jpg

FONTE Mixcder

SOURCE Mixcder