Des entreprises technologiques pionnières et des innovateurs internationaux rejoignent le FII Institute pour le 5e anniversaire de l'initiative FII

Le FII Institute est une fondation internationale à but non lucratif et ses partenaires technologiques soutiennent son travail dans 5 domaines clés : l'IA, la robotique, l'éducation, les soins de santé et le développement durable . Le 5e anniversaire du FII se déroulera sous le thème « Investir dans l'humanité » et chacun des partenaires technologiques partage ce thème d'une façon ou d'une autre.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Chaque partenaire apporte une technologie unique et pionnière qui soutient la mission du FII Institute, à savoir avoir un impact positif sur l'humanité. Les investissements, les inventions, les recherches et les produits de ces grandes entreprises internationales visent tous à créer un monde meilleur pour nous tous.

Tandis que de multiples secteurs sont témoins d'une renaissance dans cette ère post-COVID, le 5e anniversaire du FII réunira des leaders internationaux, des experts, des innovateurs et des médias à l'occasion d'un forum mondial ayant pour but d'explorer les solutions aux défis les plus pressants de la société et de propulser les actions vers leur réalisation. »

Le FII Institute a annoncé des investissements dans Lilium et Interstellar Labs plus tôt cette année. L'investissement dans Lilium faisait partie d'une stratégie visant à développer et à exploiter des alternatives durables et respectueuses de l'environnement aux moteurs à combustion traditionnels dans l'industrie du transport aérien. Grâce à l'investissement dans Interstellar Labs, le FII Institute financera le développement et l'exploitation de conceptions basées sur la simulation de l'IA afin de s'attaquer aux problèmes environnementaux les plus urgents de la planète.

Nouveaux partenaires technologiques

Zoom, entreprise technologique mondiale qui fournit des services de vidéo-téléphonie et de chat en ligne par le biais d'une plate-forme logicielle en cloud de type « peer-to-peer »

Siemens AG, entreprise technologique mondiale spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé

SenseTime, une entreprise d'IA qui se concentre sur les technologies innovantes de vision par ordinateur et d'apprentissage profond

OriginAll, développeur de la première place de marché exclusivement axée sur les produits authentiques et traçables

Natufia (KAUST), qui développe le premier jardin potager d'intérieur connecté au monde

Lilium, développeur de la mobilité aérienne durable et à grande vitesse grâce à ses avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, ses « vertiports » et son service numérique

Interstellar Labs, une entreprise de technologie spatiale qui conçoit des biodômes en circuit fermé pour maintenir la vie sur Terre, sur la Lune et sur Mars

HEPTA Airborne, un développeur qui automatise l'analyse des lignes électriques à l'aide de drones, d'hélicoptères, de satellites et du big data

DroppTV, développeur de la première plateforme vidéo permettant d'intégrer de manière transparente la vente de produits en 1 clic dans des contenus vidéo de grande consommation

Can Mobilities, pionnier des dispositifs de mobilité connectés pour les soins aux personnes âgées

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit et au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, se motiver et se préparer au changement. Nous exploitons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font une différence dans la vie à l'échelle mondiale.

