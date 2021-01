Des entreprises textiles taïwanaises présentent des nouveautés à l'ISPO Munich Online les 1er et 4 février

Pour aider l'industrie textile taïwanaise à poursuivre ses efforts d'expansion sur le marché mondial, avec le soutien du Bureau du commerce extérieur, la Fédération textile de Taïwan (TTF) a organisé un événement en direct de deux jours à l' ISPO Munich Online pour montrer à l'industrie textile mondiale comment les entreprises textiles de Taïwan peuvent aider le monde à traverser cette pandémie en faisant preuve d'innovation et de durabilité !

(1er février, 12h CET) : Lancement d'un nouveau produit en ligne sur les textiles créatifs de la « nouvelle normalité » :

La société Chia Her Industrial Co. produit des tissus performants et des équipements de protection médicale pour la « nouvelle normalité ».

Le STORMFLEECE™ de Singtex Industrial Co. fabriqué à partir de déchets de café est à la fois écologique et performant

Le HYPERBREEZE™ d' U-Long High Tech Textile Co., Ltd. offre une excellente perméabilité à l'air et à l'humidité, tandis que son tissu REPARO peut s'auto-réparer !

La société San Fang Chemical Co. est spécialisée dans les masques faciaux et les robes d'isolation certifiés par la FDA, qui sont essentiels de nos jours.

(4 février, 12h CET) : Lancement d'un nouveau produit en ligne sur les innovations textiles durables :

L'AEROJAQ™ d' Eclat Textile Co., Ltd. utilise une structure en maille pour une meilleure ventilation et un meilleur aspect, tandis que le tissu SOFTFORM apporte de la chaleur en hiver.

La membrane nanoporeuse XPORE® de BenQ Materials Corporation assure l'étanchéité à l'eau et au vent sans utiliser de PFC ou de PTFE.

La nouvelle usine vietnamienne de Grand Textile Co. Ltd. , qui économise l'énergie, et la technologie de teinture COLOR MAX®, qui économise l'eau, témoignent de leur engagement en faveur de la durabilité.

La société Zig Sheng Industrial Co. produit du fil à partir de filets de pêche usagés pour rendre notre planète plus verte.

Les événements en ligne se dérouleront sur le site officiel du projet de promotion des exportations textiles (TEPP) de TTF sur YouTube les 1er et 4 février à 12 h 00 CET. Venez voir ce sur quoi ces entreprises textiles taïwanaises travaillent pour apporter des impacts sociaux et environnementaux positifs à l'industrie textile !

