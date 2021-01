Textilunternehmen aus Taiwan präsentieren am 1. und 4. Februar Neuheiten auf der ISPO Munich Online

Um Taiwans Textilindustrie bei ihren Bemühungen um die Expansion des Weltmarktes weiter zu unterstützen, hat die Taiwan Textile Federation (TTF) mit Unterstützung des Bureau of Foreign Trade eine zweitägige Live-Streaming-Veranstaltung auf der ISPO Munich Online organisiert, um der weltweiten Textilindustrie zu zeigen, wie Textilfirmen aus Taiwan der Welt helfen können, diese Pandemie mittels Innovation und Nachhaltigkeit zu überstehen!

(1. Februar, 12 Uhr MEZ): Online-Produkteinführung: Kreative Textilien für die neue Normalität:

Chia Her Industrial Co., Ltd. produziert Funktionstextilien und medizinische Schutzausrüstung für die „neue Normalität".

Der STORMFLEECE™ von Singtex Industrial Co., Ltd. aus Kaffeeabfällen ist sowohl umweltfreundlich als auch leistungsstark.

HYPERBREEZE™ von U-Long High Tech Textile Co., Ltd. bietet eine hervorragende Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, während das REPARO-Gewebe selbstheilend wirken kann!

San Fang Chemical Co., Ltd. ist auf die in diesen Tagen unverzichtbaren FDA-zertifizierten Gesichtsmasken und auf Isolationskleidung spezialisiert.

(4. Februar, 12 Uhr MEZ): Online-Produkteinführung nachhaltiger Textilinnovationen:

AEROJAQ™ von Eclat Textile Co., Ltd. verwendet eine Netzstruktur für bessere Belüftung und Optik, während die SOFTFORM-Textilien im Winter wärmen.

Die nanoporöse XPORE®-Membran der BenQ Materials Corporation ist wasser- und winddicht, ohne PFCs oder PTFE zu verwenden.

Die neue energiesparende Fabrik in Vietnam und die wassersparende COLOR MAX®-Färbetechnologie von Grand Textile Co., Ltd. zeigen das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit.

Zig Sheng Industrial Co., Ltd. produziert umweltfreundliches Garn aus gebrauchten Fischernetzen.

Die Online-Streaming-Veranstaltungen finden am 1. und 4. Februar um 12:00 Uhr MEZ über den offiziellen YouTube -Kanal des TTF (Textile Export Promotion Project) statt. Sehen Sie sich an, woran diese taiwanesischen Textilunternehmen arbeiten, um positive soziale und ökologische Auswirkungen in der Textilindustrie zu erzielen!

*Weitere Informationen finden Sie auf der TEPP-Projektwebsite: http://export.textiles.org.tw/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428561/image_5010540_10721956.jpg

SOURCE Taiwan Textile Federation (TTF)