Des fournisseurs de technologie de premier plan s'associent à Flashnet pour éclairer Bruxelles, la capitale de l'UE, avec une solution d'éclairage public intelligent centrée sur la ville

La diminution du gaspillage d'énergie, la réduction des émissions de carbone, la réduction des coûts de maintenance et d'exploitation sont autant d'avantages importants fournis par la plupart des fournisseurs d'éclairage public intelligent , mais Bruxelles a décidé d'aller au-delà de tout cela et a adopté une stratégie guidée à la fois par ses besoins et par les futures intégrations intelligentes.

Sibelga, le gestionnaire du réseau électrique de Bruxelles, a exclu l'idée de dépendre d'un seul fournisseur. En collaboration avec ENGIE et la ville de Bruxelles, ils ont opté pour l'interopérabilité, tant matérielle que logicielle : un écosystème de différentes technologies qui, en coopération, améliore l'efficacité, la sécurité et la durabilité de la ville, donnant à Bruxelles la fonctionnalité dont elle a besoin sans compromettre le paysage concurrentiel.

Ce niveau de diversité apportera très probablement un meilleur rapport qualité-prix à la municipalité, tout en encourageant l'innovation et en garantissant une disponibilité à long terme. L'ensemble du système sera mieux adapté aux différentes conditions locales, ce qui peut améliorer la fonctionnalité générale et même minimiser les coûts opérationnels.

« Nous sommes fiers que notre approche unique de l'interopérabilité ait été reconnue par Sibelga et la ville de Bruxelles. Outre sa fonctionnalité et sa sécurité éprouvées, inteliLIGHT est compatible avec diverses technologies de communication IoT et s'intègre parfaitement aux autres systèmes urbains », a déclaré M. Lorand Mozes, PDG de Flashnet .

Selon M. Mozes, la possibilité pour inteliLIGHT de communiquer sur le protocole NB-IoT était également l'un des principaux arguments de la solution (sécurité et fiabilité de niveau opérateur). Associée à d'autres fournisseurs de matériel comme Schreder ou le logiciel Beezeelinx CMS, la solution de contrôle intelligent de l'éclairage public produite par Flashnet fournira à Bruxelles une communication en temps réel et garantira un cadre de confidentialité et de confiance indispensable pour faciliter un accès responsable aux données.

Avec l'intégration des villes intelligentes en tête, on peut dire que la capitale de l'Union européenne voit grand en planifiant stratégiquement l'avenir. Avec tous les fournisseurs visionnaires impliqués dans ce projet, Bruxelles donne l'exemple aux autres villes européennes en matière de gestion intelligente de ses ressources énergétiques.

Flashnet est une entreprise technologique présente dans le monde entier, qui crée et met en œuvre des systèmes intelligents pour des villes plus intelligentes et de meilleures infrastructures. ( www.flashnet.ro )

Sibelga est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel dans les 19 communes de Bruxelles. (www.sibelga.be)

