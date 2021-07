Führende Technologieanbieter schließen sich mit Flashnet zusammen, um die EU-Hauptstadt Brüssel mit einer stadtzentrierten intelligenten Beleuchtungslösung zu erhellen

Verringerung der Energieverschwendung, reduzierte Kohlenstoffemissionen, minimierte Wartungs- und Betriebskosten sind alles wichtige Vorteile, die von den meisten Anbietern Intelligenter Straßenbeleuchtung geboten werden. Aber Brüssel hat sich entschieden, über all das hinauszugehen und eine Strategie zu verfolgen, die sich sowohl an seinen Bedürfnissen als auch an zukünftigen intelligenten Integrationen orientiert.