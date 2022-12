Des groupes de réflexion appellent à l'innovation pour un approvisionnement responsable en minéraux et métaux en Afrique, en Asie occidentale et centrale

Des partenaires du Future Minerals Forum (FMF), le Development Partner Institute (DPI) et Clareo, publient conjointement un nouveau document convaincant sur l'importance de l'approvisionnement responsable en minéraux. Ils invitent à adopter une approche multipartite et multisectorielle et soulignent le rôle que l'Arabie saoudite et la région dans son ensemble, qui couvre l'Afrique et l'Asie occidentale et centrale, pourraient - et devraient - jouer le rôle de fer-de-lance de l'innovation.

RIYAD, Arabie Saoudite, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'approche de l'édition 2023, qui sera la deuxième du Future Minerals Forum (FMF) et qui se tiendra du 10 au 12 janvier, à Riyad, le Development Partner Institute et Clareo invitent le secteur à optimiser et à développer pleinement une collaboration étroite avec les parties prenantes. Le document conjoint souligne la nécessité d'adopter des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) normalisés pour répondre aux préoccupations essentielles, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la volonté de créer une économie sans combustibles fossiles.

Avec plus de 600 dispositions relatives aux rapports ESG instituées au niveau mondial, le DPI et Clareo soulignent l'importance du travail effectué par des organismes tels que le Conseil international des normes de durabilité (ISSB), annoncé lors de la COP 26 l'année dernière.

Les deux organisations exhortent le secteur minier à opter pour une approche universelle mais flexible, en adoptant des normes internationales tout en tenant compte des facteurs locaux. Son modèle apporte une plus grande clarté à ce qu'elle appelle les « difficultés actuelles en matière de rapports ESG ».

Le DPI et Clareo soulignent le rôle que l'Arabie saoudite peut maintenant jouer pour soutenir la création d'un ensemble de principes universellement adoptés en faveur d'un approvisionnement adéquat, abordable, sûr et responsable en minéraux.

Ils affirment que grâce à un soutien et un engagement considérables sur ces questions, le Royaume est dans une position privilégiée pour favoriser l'instauration d'un triangle de confiance entre le gouvernement, les communautés et les sociétés minières. Ils ont identifié trois domaines spécifiques dans lesquels l'Arabie saoudite est prête à avoir le plus grand impact.

Peter Bryant, président du Development Partner Institute, et de Clareo (spécialiste de l'innovation ESG) conclut dans le document :

« Pour relever ce défi, il faut un changement de mentalité, des investissements dans l'innovation et, surtout, une approche multipartite qui tienne compte des objectifs et des incitations de chaque acteur de la chaîne de valeur. »

Pour en savoir plus, veuillez télécharger le rapport complet en cliquant sur le lien suivant https://bit.ly/3iSwWN2

