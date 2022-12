Think Tanks pedem inovação no fornecimento responsável de minerais e metais em toda a África, Ásia Ocidental e Central

Os parceiros do Future Minerals Forum (FMF), o Development Partner Institute (DPI) e a Clareo, estão emitindo em conjunto um novo artigo convincente com foco na importância de obter minerais de forma responsável. Eles exigem uma abordagem envolvendo várias partes interessadas e vários setores e enfatizam o papel que a Arábia Saudita e a região mais ampla que abrange a África e a Ásia Ocidental e Central poderiam - e devem - desempenhar na liderança da inovação.

Riade, Arábia Saudita, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Antes da segunda edição em 2023 do Future Minerals Forum (FMF), programada para acontecer entre 10 e 12 de janeiro, em Riade, o Development Partner Institute e a Clareo estão convocando o setor a maximizar e desenvolver plenamente a estreita colaboração com as partes interessadas. O documento conjunto enfatiza a necessidade de princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) padronizados para abordar preocupações críticas como a redução das emissões de gases de efeito estufa e o impulso para a criação de uma economia livre de combustíveis fósseis.

Com mais de 600 disposições de relatórios ESG instituídas globalmente, o DPI e a Clareo enfatizam a importância do trabalho realizado em órgãos como a International Sustainability Standards Board (ISSB), anunciado na COP26 no ano passado.

As organizações incentivam o setor de mineração a adotar uma abordagem universal, mas flexível, adotando padrões internacionais, ao mesmo tempo em que levam em consideração os fatores locais. Seu modelo traz mais clareza ao que chama de "dificuldades atuais de relatórios ESG".

O DPI e a Clareo apontam para o papel que a Arábia Saudita agora pode desempenhar no apoio à criação de um conjunto de princípios adotados universalmente que respaldam o fornecimento adequado, acessível, seguro e responsável dos minerais.

Eles argumentam que, com apoio e engajamento consideráveis nessas questões, o Reino está em posição privilegiada para promover um triângulo de confiança entre o governo, as comunidades e as empresas de mineração. Eles identificaram três áreas específicas nas quais a Arábia Saudita está preparada para causar o maior impacto.

Peter Bryant, presidente do Development Partner Institute e da Clareo (especializada em inovação em ESG) conclui no artigo:

"Enfrentar este desafio requer uma mudança de mentalidade, um investimento em inovação e, mais importante, uma abordagem de várias partes interessadas que leva em consideração os objetivos e incentivos de cada participante na cadeia de valor".

Para saber mais, baixe o relatório completo através do seguinte link: https://bit.ly/3iSwWN2

