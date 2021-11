Des leaders de la finance mondiale de 41 pays différents se retrouvent à Abu Dhabi pour la cinquième édition du Fintech Abu Dhabi Festival de l'ADGM

ABU DHABI, EAU, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Placé sous le patronage de Son Altesse Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Conseil exécutif d'Abu Dhabi, le Fintech Abu Dhabi Festival, événement phare de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), démarre demain avec un programme très attendu comprenant plus de 200 intervenants, 80 sessions et 40 heures de contenu représentant le paysage international du secteur fintech. L'événement réunira les principaux décideurs et responsables politiques du monde, les innovateurs en matière de fintech, les licornes, les leaders du secteur financier et les investisseurs. La cinquième édition du plus grand festival fintech du Moyen-Orient aura lieu du 22 au 24 novembre 2021 dans un format hybride passionnant, l'événement physique étant organisé à l'ADGM. Le programme du Festival est disponible ici .

La plateforme virtuelle du festival connaît un intérêt international record par rapport aux années précédentes, avec trois fois plus d'inscriptions et des participants venus de 41 pays différents.

Cette année, le Festival propose 14 forums et segments différents, dont le retour du très populaire Innovation Challenge, le Fintech100, le Forum des investisseurs, le Government Fintech Forum, le Youth Circle, les Fintech Awards, ainsi que de nouveaux forums passionnants :

CxO21, un sommet sur l'innovation bancaire numérique qui plonge dans le monde de l'innovation d'entreprise et de la banque numérique ;

Token, qui se concentre sur le monde en pleine évolution des actifs et des monnaies numériques ;

Fintech for Good, un forum dédié qui examine de plus près les liens entre le développement durable, les Fintech et l'innovation ;

Fintech Souk, un examen approfondi des développements de pointe dans le domaine de la vente au détail et des paiements ; et

Risk4.0, un forum axé sur la gestion des risques dans les Fintech et la sécurité financière.

Après avoir organisé son plus grand rassemblement en 2020, le festival de cette année promet d'être encore plus grand et encore meilleur, avec une liste d'intervenants exceptionnelle. Parmi ceux-ci, citons :

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi , président de l'ADGM

, président de l'ADGM S.E. Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi , président du département du développement économique d' Abu Dhabi

, président du département du développement économique d' S.E. Dr Abdulrahman A. Al Hamidy , directeur général président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe

, directeur général président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe S.E. Mohamed Alabbar, fondateur et directeur général d'Emaar

Jeff Sprecher , fondateur de l'ICE et président de la Bourse de New York

, fondateur de l'ICE et président de la Bourse de John Collison , cofondateur et président de Stripe

, cofondateur et président de Stripe Bill Winters , PDG du groupe de la Standard Chartered Bank

, PDG du groupe de la Standard Chartered Bank Hana Al Rostamani , PDG de la First Abu Dhabi Bank

, PDG de la First Abu Dhabi Bank Sandeep Chouhan , PDG de la Abu Dhabi Islamic Bank

, PDG de la Abu Dhabi Islamic Bank Dr Bernd Van Linder , PDG de la Commercial Bank of Dubai

, PDG de la Commercial Bank of Akon, musicien devenu entrepreneur fintech

Nuseir Yasin, connu pour Nas Daily

Kevin O'Leary , entrepreneur en capital-risque

Commentant le festival de cette année, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Compte tenu du rythme rapide de la transformation du secteur des services financiers, il est essentiel de poursuivre le partage des connaissances sur la meilleure façon d'aborder et d'adopter ces changements. À l'ADGM, nous sommes très fiers d'accueillir le plus grand festival Fintech de la région aux côtés de collègues estimés, de responsables respectés et de représentants de premier plan du secteur financier et des Fintech. Cette année, le Fintech Abu Dhabi Festival ne fera pas exception aux éditions précédentes dans son aspiration à être une source d'inspiration, de réflexion et de transformation, soutenue par un engagement à mettre en évidence Abu Dhabi comme une capitale mondiale pour l'innovation financière, l'investissement et l'excellence réglementaire. »

L'ADGM invite tous les participants intéressés à s'inscrire à l'événement virtuel ici .

