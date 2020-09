Des médecins de l'Institut d'arythmie cardiaque du Texas participent à un essai clinique sur la technologie d'imagerie 4D appliquée aux interventions cardiaques complexes

AUSTIN, Texas, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Des médecins de l'Institut dʹarythmie cardiaque du Texas (TCAI) du Centre médical St. David (St. David's Medical Center) sont parmi les premiers au monde à participer à un essai clinique visant à évaluer un nouveau cathéter d'échocardiographie intracardiaque. Le docteur Andrea Natale, électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI et membre de la FHRS, de la FACC et de la FESC, et le docteur Amin Al-Ahmad, électrophysiologiste cardiaque du TCAI, ont récemment participé aux premiers essais sur humains de ce cathéter en Europe, et ce alors qu'ils s'apprêtent à mener des essais avec des sujets humains l'année prochaine au Centre médical St. David situé au centre du Texas.

Le cathéter d'échocardiographie intracardiaque NuVision™ se distingue des versions précédentes par son imagerie 4D, qui a été conçue pour mieux diriger les opérations cardiaques complexes, améliorer les résultats et réduire la durée des procédures, ce qui serait très avantageux pour les patients.

« Alors que les technologies d'ablation continuent d'évoluer et que les procédures deviennent de plus en plus complexes, il existe un besoin croissant d'imagerie intracardiaque avancée qui va au-delà des capacités de l'imagerie 3D », a déclaré le Dr Natale. « L'imagerie 4D fournit une vue haute résolution de la structure du cœur pendant les interventions complexes pour réduire le risque de complications lors des procédures d'ablation. Nous sommes déterminés à fournir des traitements de pointe à nos patients, et nous avons hâte d'introduire cette importante avancée au Centre médical St. David », ajoute-t-il.

Ce cathéter offre toutes les capacités d'imagerie des plates-formes d'imagerie précédentes avec des avantages spatiaux supplémentaires de guidage 3D intracardiaque en temps réel, offrant ainsi aux médecins une vue avancée du cœur en mouvement pendant les chirurgies cardiaques structurellement complexes, les fermetures d'appendices et les procédures d'ablation cardiaque. Cette visualisation améliorée permet aux médecins de mieux évaluer les structures cardiaques complexes et potentiellement améliorer les résultats chez les patients tout en réduisant la durée des procédures et l'exposition à la radioscopie (rayons X). Elle permet également aux médecins de mieux contrôler la génération d'image en leur donnant la capacité de diriger le cathéter tout au long de la procédure.

« Avec l'appui de l'Institut d'arythmie cardiaque du Texas du Centre médical St. David, nous nous engageons à faire progresser le niveau de soins pour les patients souffrant de maladies cardiaques », a déclaré le Dr Al-Ahmad. « Avoir la possibilité de visualiser des images directes d'une procédure en temps réel nous permet de traiter les patients de manière plus sûre et plus efficace », ajoute-t-il.

L'imagerie 4D permet également aux médecins d'effectuer des interventions cardiaques structurelles sous sédation consciente, ce qui pourrait éventuellement atténuer le risque de complications chez les patients.

Contact média :

Erin Ochoa

Elizabeth Christian Public Relations

[email protected]

Téléphone mobile : 512.788.1616

Related Links

https://tcainstitute.com



SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center