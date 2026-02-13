Des menaces croissantes exigent un système électrique européen éprouvé au combat, selon un rapport d'Eurelectric

BRUXELLES, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a révélé une dure réalité : le système électrique européen est désormais une cible de premier plan. Même en dehors d'un scénario de guerre, les réseaux européens sont déjà mis à l'épreuve par des attaques hybrides et cybernétiques. Dans ce contexte, Eurelectric a lancé aujourd'hui un nouveau rapport lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, évaluant le niveau réel de préparation du secteur de l'électricité et formulant des recommandations concrètes à l'intention des entreprises de services publics et des décideurs politiques.

La stratégie militaire russe en Ukraine a fait des infrastructures électriques une cible prioritaire, mettant en lumière le rôle vital que jouent les entreprises d'électricité pour soutenir la société en situation d'attaque. Les services publics sont devenus de facto la deuxième ligne de défense, en permettant de maintenir les services essentiels opérationnels pendant les crises.

Même sans être directement en guerre, l'Europe est déjà confrontée à des menaces hybrides allant du sabotage et des cyberattaques à la désinformation. En 2024, au moins 11 attaques ont endommagé des infrastructures critiques, tandis que 23 cyberattaques ont touché le secteur énergétique européen depuis 2022. Quel que soit leur auteur, ces incidents gagnent en ampleur et en fréquence, exerçant une pression croissante sur les entreprises d'électricité pour garantir un approvisionnement fiable.

« Nous vivons dans une nouvelle réalité marquée par des menaces croissantes. Cela exige un changement fondamental de mentalité », a déclaré Markus Rauramo, président d'Eurelectric. « La préparation, la réponse et le rétablissement face aux attaques physiques et hybrides doivent devenir un élément clé des stratégies des entreprises électriques à l'avenir. »

À cette fin, le nouveau rapport d'Eurelectric constate que si la prise de conscience des risques progresse, le niveau de préparation reste inégal dans l'ensemble du secteur. Alors que les infrastructures critiques sont déjà sous pression, le rapport avertit qu'il est urgent d'agir.

« Ce rapport transforme les dures leçons tirées de l'Ukraine en actions concrètes pour le reste de l'Europe », a déclaré Kristian Ruby, secrétaire général d'Eurelectric. « Il montre ce que les entreprises peuvent faire dès aujourd'hui – de l'amélioration de la coordination de crise et de la formation au renforcement des actifs, à la sécurisation des communications et au stockage d'équipements critiques – afin de mieux se préparer, répondre et se remettre des attaques. »

Pour renforcer la préparation, le rapport appelle les entreprises à :

1. Améliorer la connaissance de la situation et la préparation aux crises, y compris la coopération avec les autorités et des exercices réguliers ;

2. Protéger les actifs critiques en renforçant les infrastructures, en constituant des stocks d'équipements, en améliorant les capacités de réparation et en intégrant la résilience cybernétique dès la conception.

Note aux rédacteurs :

Eurelectric représente les intérêts communs de l'industrie européenne de l'électricité. En s'exprimant au nom de plus de 3 500 entreprises électriques, nous œuvrons à promouvoir le rôle de l'électricité dans le progrès de la société.

Contact presse :

Chiara CARMINUCCI

Conseillère – Relations presse et medias

[email protected]

+32476871575

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778763/5778762/Eurelectric_Logo.jpg