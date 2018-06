Des modules à haut rendement de GCL System Integration exposés à l'Intersolar

Composées des modules mono et multi MBB les plus avancés au monde, la série 300 W+ a été dévoilée au mois de mai, à l'occasion de la SNEC. Utilisant des plaques de silicium noir « TS+ » de deuxième génération, le multimodule MBB à simple vitrage peut atteindre une puissance de 305 W, ce qui en fait le module conventionnel en silicium multinoir le plus efficace en production de masse. Sa conception est plus esthétique, avec une couleur plus unifiée. De plus, la texture en silicium noir permet une meilleure absorption des rayons solaires, ce qui contribue à améliorer son rendement de 5 W. Le module blanc à double vitrage P6/72GW est également exposé à l'Intersolar. Il est dépourvu de cadre et n'a pas besoin de mise à la terre. Sa garantie est de 30 ans, et il convient aux projets au sol à grande échelle, aux toits parsemés et aux zones côtières.

Au cours des deux dernières années, GCL SI a réalisé des percées dans le développement de nouveaux marchés à l'étranger. Le président de GCL SI, Eric Luo, a déclaré le suivant : « Ayant prospecté les marchés étrangers depuis plus d'un an, la technologie, la marque et les produits de GCL SI sont de plus en plus reconnus. En ouvrant des voies de manière proactive sur des marchés stratégiques comme les États-Unis, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique, les ventes à l'étranger de GCL SI ont doublé pour atteindre 27 % du total des ventes par rapport à la même période de l'année dernière, et il est prévu que plus de 50 % des ventes en 2018 soient réalisées sur des marchés étrangers. »

Selon le président de GCL SI, M. Shu Hua, la société poursuit sa progression avec la production en série de ses modules mono et multi à haut rendement. La combinaison des nouveaux produits de la série 300 W+ avec d'excellentes solutions système apportera un grand soutien à GCL SI dans son exploration de nouveaux marchés, tout en garantissant une meilleure rentabilité.

En mai, le centre d'essais de modules de GCL SI a été certifié par TUV NORD, ce qui prouve la grande notoriété des systèmes de qualité et des techniques de test de GCL SI. DNV.GL a également retenu GCL SI comme le meilleur fournisseur mondial de modules pour son rendement exceptionnel dans la fabrication et la fiabilité des modules.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI propose un système énergétique intégré, unique et à la pointe de la technologie, et entend devenir la plus grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie solaire.

