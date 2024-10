Des mouvements dynamiques aident la Chine à s'orienter dans le paysage économique

PÉKIN, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du China Daily

Les autorités ont fait part de leur confiance dans le marché financier chinois et ont appelé à redoubler d'efforts pour assurer son développement stable et constant.

The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily

Récemment, la Banque populaire de Chine a encouragé la réduction du ratio des réserves obligatoires, la réduction des taux d'intérêt, et la mise en œuvre de quatre politiques financières immobilières et de deux outils stratégiques à l'appui du développement stable du marché des capitaux. Ces mesures ont renforcé la confiance du marché, a déclaré Pan Gongsheng, gouverneur de la BPDC, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 qui s'est tenue à Pékin vendredi.

« Pour promouvoir un développement économique de qualité et une croissance durable, il est nécessaire de saisir l'équilibre dynamique entre le taux de croissance économique et la qualité de la croissance, les facteurs internes et externes, la consommation et l'investissement. Les politiques macroéconomiques devraient se concentrer davantage sur l'expansion de la consommation, une meilleure gestion des relations entre le gouvernement et le marché, et la création d'un environnement juridique et commercial favorable », a déclaré M. Pan.

Sous le thème « Confiance », la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle a rassemblé plus de 350 participants qui ont partagé leurs points de vue.

En tant que destination importante pour les investissements financiers internationaux, Pékin a enregistré une croissance de plus de 5 % de son PIB au cours des trois premiers trimestres de 2024. Au cours de cette période, la ville a mis en place 40 nouveaux établissements financiers nationaux et étrangers et a attiré près de 600 milliards de yuans (84,4 milliards de dollars) de financement direct. Elle a également vu la création de 1 255 nouvelles entreprises à financement étranger, soit une hausse de 16 %.

« À l'avenir, Pékin accélérera la mise en place d'un système financier moderne et dynamique et améliorera considérablement le niveau de service des fonctions de gestion financière du pays », a déclaré Yin Li, secrétaire du comité municipal du PCC de Pékin.

En tant que plateforme importante pour le développement national ouvert, la conférence se tient de vendredi à dimanche, attirant plus de 500 participants de poids originaires de plus de 30 pays et régions pour tenir des discussions autour de la coopération internationale dans plus de 40 activités.

