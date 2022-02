Des organisations de premier plan forment le Carbon Call pour aborder la fiabilité et l'interopérabilité de la comptabilisation du carbone pour la planète

Les organisations participantes et les signataires se concentreront sur la résolution des défis de la comptabilité des émissions et de l'élimination de carbone des entreprises pour un avenir neutre en carbone

SAN FRANCISCO, 11 février 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 20 organisations de premier plan ont annoncé jeudi une initiative visant à accélérer le développement d'une comptabilité fiable et interopérable des émissions de carbone, qui est nécessaire pour aider le monde à atteindre la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. Le Carbon Call mobilise l'action collective, les investissements et les ressources d'organisations scientifiques, d'entreprises, philanthropiques et intergouvernementales pour permettre l'accès à des données et à des connaissances scientifiques fiables et actualisées, qui peuvent être facilement échangées entre les systèmes de comptabilisation du carbone.

La fiabilité de la mesure et de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) est essentielle pour la responsabilité et l'attribution en matière de climat. Selon une analyse du Washington Post, l'écart des émissions de GES non déclarées « va d'au moins 8,5 milliards à 13,3 milliards de tonnes par an. » Aujourd'hui, la comptabilisation du carbone souffre de problèmes de qualité des données, d'incohérences dans les mesures et les rapports, de plateformes cloisonnées et de problèmes d'infrastructure. Il est donc difficile de comparer, de combiner et de partager des données fiables, en particulier pour les entreprises.

Le Carbon Call met en évidence et comble les lacunes des systèmes internationaux de comptabilisation du carbone existants, en se concentrant sur l'élimination du carbone et le secteur terrestre, le méthane et les émissions indirectes. Le Carbon Call travaillera collectivement pour identifier où des informations plus précises sont nécessaires pour améliorer la fiabilité et faire progresser l'interopérabilité par conception, à la fois dans les rapports de comptabilisation du carbone (ou grands livres) et les écosystèmes de données qui les soutiennent.

Le Carbon Call est hébergé par la ClimateWorks Foundation , et les organisations participantes comprennent Capricorn Investment Group, Climate Change AI, Corporate Leaders Group Europe, Global Carbon Project, Global Council for Science and the Environment, International Science Council, LF Energy, Linux Foundation, Microsoft, Mila, Skoll Foundation, Stanford Woods Institute for the Environment, United Nations Environment Programme (organisation collaboratrice) et United Nations Foundation. Les organisations participantes du Carbon Call s'efforcent de faire progresser le développement de normes méthodologiques de comptabilité universelle, de permettre un accès élargi à des données fiables sur les émissions et les suppressions de GES, et de renforcer l'interopérabilité des infrastructures de comptabilité numérique.

Les signataires du Carbon Call soutiennent les conditions nécessaires à la mise en place d'un système mondial plus fiable de rapports de comptabilité carbone interopérables (ou grands livres). À cette fin, les signataires s'engagent à déclarer les émissions de GES et les informations de compensation de manière exhaustive, y compris tous les champs d'application et toutes les catégories d'émissions de GES, annuellement et de manière transparente. Parmi les signataires figurent Capricorn Investment Group, EY, GSK, KPMG, Microsoft et Wipro.

Les résultats de cette coalition seront largement disponibles et les organisations sont encouragées à en savoir plus et à s'engager en allant sur le site www.carboncall.org .

Capricorn Investment Group

Ion Yadigaroglu, partenaire général de Capricorn Investment Group, a déclaré : « Nous investissons des milliards de dollars dans des solutions pour le climat et nous déployons actuellement des capitaux importants dans l'élimination du carbone afin de respecter notre engagement en faveur de la neutralité carbone. Mais cela ne s'inscrit dans l'ampleur de la crise climatique que si nous pouvons suivre l'équilibre mondial entre les émissions et les suppressions de gaz à effet de serre. Nous nous joignons au Carbon Call pour soutenir la création d'un grand livre transparent et scientifique pour la comptabilisation du carbone. Il s'agira d'une composante importante de l'investissement en faveur de la neutralité carbone. »

Climate Change AI

David Rolnick, cofondateur et président de Climate Change AI, professeur adjoint et président du Canada CIFAR AI à l'Université McGill, a déclaré : « La mission de Climate Change AI est de catalyser un travail efficace à l'intersection du changement climatique et de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique s'est déjà avéré utile dans la collecte de données sur les émissions et les stocks de carbone et pourrait être utile pour soutenir la vérification et l'évaluation des progrès en matière de réduction des émissions. Nous sommes ravis de collaborer avec le Carbon Call pour faire progresser l'interopérabilité et la fiabilité des systèmes de comptabilisation du carbone au service de l'action climatique. »

ClimateWorks Foundation

Surabi Menon, vice-présidente de l'intelligence globale à la ClimateWorks Foundation, a déclaré : « Pour éviter les pires répercussions du changement climatique, nous devons mettre en place, au cours de la présente décennie, des infrastructures efficaces qui soutiennent la crédibilité des objectifs de la neutralité carbone. Une comptabilisation précise du carbone est fondamentale pour responsabiliser les pollueurs et savoir où l'action climatique est la plus nécessaire. Le Carbon Call s'appuiera sur les efforts existants en rassemblant les acteurs civils, commerciaux et philanthropiques pour accélérer le développement de systèmes plus fiables et interopérables de suivi des émissions. »

Corporate Leaders Group Europe

Eliot Whittington, directeur du Corporate Leaders Group Europe, a déclaré : « Alors que l'action sur le changement climatique prend de l'ampleur et se généralise, nous constatons un manque de confiance croissant car de nouvelles promesses sont faites sans les outils et les systèmes permettant de suivre leur réalisation. Le Carbon Call est un point de ralliement indispensable aux efforts visant à améliorer la responsabilité, la transparence et la lisibilité des données sur les émissions de carbone dans l'ensemble de l'économie ; un outil indispensable pour combler ce déficit de confiance. Une meilleure collaboration pour des données plus transparentes, plus claires et plus utiles aidera le monde à suivre les engagements pris en matière de climat et donnera des indications sur la manière d'améliorer et d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. CLG Europe est fier de soutenir le Carbon Call et d'y joindre ses efforts pour permettre le développement de données mondiales plus fiables sur le carbone et, par conséquent, une action climatique plus rapide. »

EY

Steve Varley, vice-président mondial chargé du développement durable chez EY, a déclaré : « Alors que les entreprises prennent conscience de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique, les engagements et les promesses doivent être attestés par des progrès et des performances. Un système mondial, fiable et interopérable pour une meilleure comptabilisation des GES est essentiel pour nos efforts visant à accélérer l'action et à suivre les progrès à l'échelle. EY se réjouit de participer à cette collaboration entre un large éventail de parties prenantes qui contribuera à créer de la valeur pour tous. »

Global Carbon Project

Rob Jackson, président du Global Carbon Project, spécialiste des sciences de la terre à l'université de Stanford et membre senior de l'Institut Woods de Stanford pour l'environnement et de l'Institut Precourt pour l'énergie, a déclaré : « En tant que scientifiques, nous suivons l'augmentation des concentrations de méthane et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui réchauffent la Terre. Mais en raison de la communication incomplète et incohérente des émissions et de la rareté des stations de surveillance, il nous est difficile de déterminer l'origine des émissions et de savoir si elles sont suffisamment réduites dans un pays ou une région donnés. Nous sommes heureux de participer au Carbon Call, qui réunit la science, la société dans son ensemble et le secteur privé pour développer des rapports d'émissions plus complets et intégrés. »

Global Council for Science and the Environment

Michelle Wyman, directrice exécutive du Global Council for Science and the Environment (Conseil mondial pour la science et l'environnement), a déclaré : « Les collaborations, les partenariats et la responsabilité entre les scientifiques et les responsables politiques sont essentiels pour faire progresser l'utilisation de la science afin de relever les défis environnementaux. Le Carbon Call cherche à faire collaborer et à faciliter la tâche de diverses industries et organisations aux niveaux local, national et mondial afin de développer un système mondial fiable de comptabilisation du carbone. Le Conseil mondial pour la science et l'environnement est heureux de soutenir l'initiative Carbon Call afin de renforcer un système mondial interopérable de comptabilisation des GES pour la planète. »

International Science Council Leena Srivastava, directrice générale adjointe pour la science à l'International Council pour l'analyse des systèmes appliqués, a déclaré : « Le monde doit limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré maximum. Pour espérer atteindre cet objectif, il faut accélérer la décarbonisation par des stratégies qui encouragent une croissance verte inclusive. Nombre de ces stratégies reposent sur la comptabilisation du carbone, qui en est encore à ses balbutiements. L'accent mis par le Carbon Call sur l'interopérabilité et la transparence est essentiel à la mise en place d'un système fiable de comptabilisation du carbone. La science a un rôle clé à jouer. La science est nécessaire non seulement pour élargir la disponibilité de données fiables sur les émissions et les absorptions, mais aussi pour concevoir des stratégies qui garantissent une gouvernance fiable. »

KPMG

Bill Thomas, président-directeur général de KPMG International, a déclaré : « Pour progresser dans la lutte contre les changements climatiques, nous devons tous travailler ensemble pour obtenir des changements positifs à grande échelle. C'est pourquoi KPMG est ravi d'être un signataire fondateur du Carbon Call. Ensemble, nous pouvons contribuer à construire un avenir plus durable pour tous. »

LF Energy

Shuli Goodman, directrice exécutive de LF Energy, a déclaré : « Les données et technologies en libre accès et interopérables sont essentielles pour accélérer la décarbonisation de nos économies. LF Energy fournit une communauté neutre et coopérative qui construit ces investissements partagés qui aideront le monde à répondre à l'urgence du changement climatique. C'est pourquoi nous sommes ravis de faire partie du mandat du Carbon Call pour permettre l'interopérabilité au sein de l'infrastructure de comptabilisation du carbone. »

Fondation Linux

Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, a déclaré : « À la Fondation Linux, nous aidons à développer des écosystèmes de technologies ouvertes pour transformer les industries. Une partie essentielle de notre travail consiste à favoriser la collaboration pour l'interopérabilité des protocoles de construction. Nous sommes ravis de participer au Carbon Call pour soutenir et étendre la collaboration dans la construction de l'interopérabilité de l'infrastructure de comptabilisation du carbone pour aider à accélérer l'action climatique. »

Microsoft

Lucas Joppa, responsable de l'environnement chez Microsoft, a déclaré : « Alors qu'un grand nombre d'organisations s'engagent désormais à atteindre l'objectif de neutralité carbone, il manque encore une pièce maîtresse : un système transparent et interopérable pour suivre, déclarer et comparer les émissions et les suppressions de GES. Le Carbon Call est une collaboration visant à assurer la fiabilité des différents registres de comptabilisation des GES ; depuis les entreprises jusqu'au niveau national et planétaire. Nous encourageons toutes les organisations qui se sont engagées à atteindre la neutralité carbone à se joindre à nous. »

Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle

Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila, a déclaré : « L'un des principaux défis à relever pour résoudre la crise climatique à l'échelle mondiale est de comptabiliser efficacement le carbone afin de pouvoir lui attribuer un prix. L'apprentissage automatique a le potentiel d'offrir une solution mais cela exige que les données provenant de sources multiples soient interopérables afin qu'elles puissent être agrégées et utilisées dans des analyses. MILA est heureux de faire partie de la collaboration du Carbon Call afin de construire une feuille de route pour assurer l'interopérabilité des données sur le carbone et améliorer la comptabilisation du carbone. »

Fondation Skoll

Bruce Lowry, conseiller principal à la Fondation Skoll, a déclaré : « Le changement climatique exige une action urgente, collective et coordonnée, notamment la protection des forêts et une meilleure gestion de l'utilisation des terres. Cependant, les données comptables relatives aux émissions et à l'élimination du carbone par les forêts et d'autres secteurs restent cloisonnées, ce qui rend difficile la planification et l'action des pays et des sociétés. En favorisant la mise en place d'un système de comptabilisation mondial plus solide et interopérable, l'appel à propositions sur le carbone permettra de renforcer la responsabilité en matière de carbone. L'intégration des données forestières dans un système de comptabilité mondial fiable permettra aux communautés locales, aux sociétés et aux pays de mieux comprendre la valeur de la préservation des forêts. »

Institut Woods de Stanford pour l'environnement

Christopher Field, directeur de Perry L. McCarty à l'Institut Woods de Stanford pour l'environnement, a déclaré : « Les solutions climatiques naturelles peuvent contribuer de manière importante à la résolution de la crise climatique ; dans le même temps, elles offrent de précieux co-bénéfices aux communautés, aux économies et aux écosystèmes. Pour intégrer les solutions climatiques naturelles dans une stratégie globale de décarbonisation, il est essentiel de bien les comptabiliser. L'Institut Stanford Woods est heureux de collaborer à l'Appel du Carbone pour soutenir les efforts qui permettent des approches plus fiables, transparentes et intégrées de la comptabilisation des émissions et des absorptions de dioxyde de carbone d'origine naturelle. »

Programme des Nations Unies pour l'environnement

(organisation collaboratrice)

Sheila Aggarwal-Khan, directrice de la division économie du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a déclaré : « Avec l'engagement accru du secteur privé observé lors de la COP 26 et le grand nombre de nouveaux engagements et de nouvelles promesses, il est essentiel que nous disposions d'un système de déclaration plus transparent, qui renforce la confiance dans les réductions déclarées par les institutions financières, les industries et les villes. Le Carbon Call s'appuiera sur les initiatives de reporting existantes pour créer un format commun de reporting cohérent et transparent, pour que cela garantisse la comparabilité des rapports. »

Fondation des Nations unies

Elizabeth Cousens, présidente et directrice générale de la Fondation des Nations unies, a déclaré : « La science est claire : la possibilité d'atteindre 1,5°C diminue rapidement. Pour atteindre nos objectifs climatiques et préserver notre planète pour les générations futures, nous devons réduire nos émissions de manière significative et immédiate. Le Carbon Call est une étape bienvenue pour garantir une plus grande responsabilité et crédibilité des engagements climatiques pris dans tous les secteurs. »

Wipro Ltd.

Narayan P.S., vice-président et responsable mondial du développement durable et des initiatives sociales chez Wipro Ltd, a déclaré : « À l'approche de la COP26, nous avons constaté une augmentation encourageante des engagements des pays en matière de réduction des émissions, ce qui représente environ deux tiers de l'économie mondiale. Nous constatons également une augmentation concomitante des engagements des entreprises, plus de 2 000 d'entre elles ayant fixé des objectifs scientifiques. Bien que ces évolutions soient très positives, il est absolument essentiel que la comptabilité carbone utilisée pour calculer les émissions de GES soit transparente et fondée sur des méthodes scientifiques. Nous sommes heureux de soutenir les objectifs du Carbon Call visant à mettre en place un système fiable de comptabilisation des GES, en mettant l'accent sur certains domaines moins bien compris, comme le changement d'affectation des terres et l'absorption du carbone. »

