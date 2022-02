Toonaangevende organisaties vormen de Carbon Call om de betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de koolstofboekhouding voor de planeet aan te pakken

Deelnemende organisaties en ondertekenaars zullen zich richten op de boekhoudkundige uitdagingen die bedrijven, met het oog op een energieneutrale toekomst, hebben als het gaat om de uitstoot en verwijdering van koolstof

SAN FRANCISCO, 11 februari 2022 /PRNewswire/-- Meer dan 20 toonaangevende organisaties kondigden op donderdag een initiatief aan om de ontwikkeling van een betrouwbare en interoperabele boekhouding van koolstofemissies te versnellen. Dit is nodig om de wereld halverwege de eeuw klimaatneutraal te maken. De Carbon Call roept op tot collectieve actie, investeringen en middelen van wetenschappelijke, zakelijke, filantropische en intergouvernementele organisaties om toegang te verlenen tot informatie en wetenschap die betrouwbaar en actueel is en eenvoudig kan worden uitgewisseld tussen koolstofboekhoudsystemen.

Het betrouwbaar meten en vastleggen van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang voor klimaatverantwoordelijkheid en -toerekening. Volgens een analyse van de Washington Post varieert de hoeveelheid niet-gemelde broeikasgasemissies "van ten minste 8,5 miljard tot misschien wel 13,3 miljard ton per jaar." Op dit moment heeft een koolstofboekhouding nog last van problemen met gegevenskwaliteit, inconsistenties in het meten en rapporteren, geïsoleerde platforms en uitdagingen op het gebied van infrastructuur. Dit maakt het, vooral voor bedrijven, moeilijk om betrouwbare gegevens te vergelijken, te combineren en te delen.

De Carbon Call legt de hiaten in de bestaande wereldwijde koolstofboekhoudsystemen bloot en maakt deze bespreekbaar, waarbij de focus ligt op koolstofverwijdering en landgebruik, methaan en indirecte emissies. De Carbon Call bepaalt gezamenlijk waar nauwkeurigere informatie nodig is om - zowel in de koolstofboekhoudkundige rapporten (of logboeken) als in de ondersteunende data-ecosystemen - de betrouwbaarheid te bevorderen en de interoperabiliteit door ontwerp te verbeteren.

De Carbon Call wordt gehost door de ClimateWorks Foundation, en deelnemende organisaties zijn onder andere Capricorn Investment Group, Climate Change AI, Corporate Leaders Group Europe, Global Carbon Project, Global Council for Science and the Environment, International Science Council, LF Energy, Linux Foundation, Microsoft, Mila, Skoll Foundation, Stanford Woods Institute for the Environment, VN-Milieuprogramma (deelnemende organisatie) en United Nations Foundation. Deelnemende organisaties van de Carbon Call zetten zich in om de ontwikkeling van universele boekhoudkundige methodologische normen te bevorderen, uitgebreide toegang te verlenen tot betrouwbare gegevens over broeikasgasemissies en -verwijdering en de interoperabiliteit van digitale boekhoudinfrastructuren te verbeteren.

De ondertekenaars van de Carbon Call ondersteunen de randvoorwaarden die nodig zijn voor een betrouwbaarder wereldwijd systeem van interoperabele koolstofboekhoudrapporten (of logboeken). Daarom zeggen de ondertekenaars toe dat ze jaarlijks en op transparante wijze zullen rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van CO2. Ze zullen hierin alle soorten en klassen van broeikasgasemissies meenemen. De ondertekenaars zijn Capricorn Investment Group, EY, GSK, KPMG, Microsoft en Wipro.

De resultaten van de samenwerking zullen op grote schaal beschikbaar komen, en organisaties worden aangemoedigd om zich verder te informeren en zich aan te melden op www.carboncall.org.

Wat deelnemende organisaties en ondertekenaars zeggen over de Carbon Call

Capricorn Investment Group

Ion Yadigaroglu, managing partner bij Capricorn Investment Group, zegt: "We investeren miljarden dollars in klimaatoplossingen, en we zetten nu een aanzienlijk kapitaal in om koolstof te verwijderen en te voldoen aan onze toezegging om klimaatneutraal te worden. Maar op de enorme schaal van de klimaatcrisis werkt dit alleen als we wereldwijd het evenwicht tussen de uitstoot en de verwijdering van broeikasgassen bij kunnen houden. We sluiten ons aan bij de Carbon Call om de creatie van een transparant en wetenschappelijk logboek voor de koolstofboekhouding te ondersteunen. Dit zal een belangrijke bouwsteen zijn voor klimaatneutrale investeringen."

Climate Change AI

David Rolnick, mede-oprichter en voorzitter van Climate Change AI en assistent-professor en voorzitter van Canada CIFAR AI aan de McGill University, stelt: "De missie van Climate Change AI is om werk te stimuleren dat impact heeft op het kruispunt van klimaatverandering en machine learning. Machine learning is al nuttig gebleken om gegevens over emissies en koolstofvoorraden te verzamelen, en kan van nut zijn om de vooruitgang wat betreft uitstootvermindering te controleren en beoordelen. We zijn verheugd om samen te werken met de Carbon Call om de interoperabiliteit en betrouwbaarheid van koolstofboekhoudsystemen te verbeteren ten behoeve van klimaatactie."

ClimateWorks Foundation

Surabi Menon, vice-president voor global intelligence bij de ClimateWorks Foundation, zegt: "Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we dit decennium een effectieve infrastructuur invoeren die de geloofwaardigheid van klimaatneutrale doelen ondersteunt. Een nauwkeurige koolstofboekhouding is van fundamenteel belang om de vervuilers verantwoordelijk te houden en te bepalen waar de focus op klimaatactie het meest nodig is. Door civiele, zakelijke en filantropische partijen samen te brengen, bouwt de Carbon Call voort op bestaande inspanningen. Doel is om de ontwikkeling te versnellen van systemen die emissies bijhouden en ervoor te zorgen dat deze systemen betrouwbaarder en interoperabel zijn."

Corporate Leaders Group Europe

Eliot Whittington, directeur van Corporate Leaders Group Europe, legt uit: "Nu de acties op het gebied van klimaatverandering opgeschaald en gemeengoed worden, zien we een groeiende vertrouwenskloof. Er worden volop nieuwe beloften gedaan, maar de hulpmiddelen en systemen om de resultaten bij te houden ontbreken nog. De Carbon Call is een hoognodig platform om de verantwoording, transparantie en leesbaarheid van gegevens over de uitstoot van koolstof in de hele economie te verbeteren. Het is een onmisbaar instrument om de vertrouwenskloof te dichten. Door een betere samenwerking om gegevens transparanter, duidelijker en bruikbaarder te maken, kan de wereld de klimaattoezeggingen beter bijhouden. Bovendien krijgen we meer inzicht in de manier waarop we de uitvoering van het Akkoord van Parijs kunnen verbeteren en versnellen. CLG Europe is er trots op de Carbon Call te ondersteunen en de inspanningen te bundelen om de ontwikkeling van betrouwbaardere wereldwijde koolstofgegevens en daarmee een snellere klimaatactie mogelijk te maken."

EY

Steve Varley, wereldwijde vice-voorzitter duurzaamheid bij EY, zegt: "Nu bedrijven zich bewust zijn van hun rol bij het aanpakken van klimaatverandering, moeten toezeggingen en beloften gestaafd worden met vooruitgang en prestaties. Een wereldwijd, betrouwbaar en interoperabel systeem voor een betere berekening van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang voor onze inspanningen. Deze moeten ertoe leiden dat er sneller actie wordt ondernomen en vooruitgang op schaal kan worden bijgehouden. EY is verheugd om mee te kunnen werken aan deze samenwerking tussen een diverse groep belanghebbenden, die zal helpen om waarde voor iedereen te creëren."

Global Carbon Project

Rob Jackson, voorzitter van het Global Carbon Project, aardewetenschapper aan de Stanford University, en senior fellow van het Stanford Woods Institute for the Environment en het Precourt Institute for Energy, zegt: "Als wetenschappers volgen we groeiende concentraties methaan en andere broeikasgassen in de atmosfeer die de aarde opwarmen. Maar vanwege het onvolledig en inconsequent rapporteren over emissies en een gebrek aan meetstations is het voor ons moeilijk om precies te zien waar emissies vandaan komen en of deze in een bepaald land of een bepaalde regio voldoende worden teruggedrongen. We zijn blij dat we deel uitmaken van de Carbon Call, waarin de wetenschap, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector samenwerken om een uitgebreidere en meer geïntegreerde manier van rapporteren over emissies te ontwikkelen."

Global Council for Science and the Environment

Michelle Wyman, uitvoerend directeur van de Global Council for Science and the Environment, zegt: "Als we de wetenschap meer willen inzetten om milieu-uitdagingen het hoofd te bieden, dan zijn samenwerkingen, partnerships en verantwoordelijkheid tussen wetenschappers en besluitvormers van essentieel belang. De Carbon Call wil met verschillende sectoren en organisaties op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau samenwerken en hen faciliteren om een betrouwbaar wereldwijd systeem voor koolstofboekhouding te ontwikkelen. De Global Council for Science and the Environment is verheugd om het Carbon Call-initiatief te steunen om zo een interoperabel wereldwijd systeem van broeikasgasboekhouding voor de planeet te versterken."

International Science Council

Leena Srivastava, adjunct-directeur-generaal voor wetenschappen bij het International Institute for Applied Systems Analysis, geeft aan: "De wereld moet de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5 graad. Om binnen deze doelstelling te blijven, is het nodig om de decarbonisatie te versnellen door middel van strategieën die inclusieve, groene groei stimuleren. Veel van deze strategieën zijn afhankelijk van koolstofboekhouding, een methode die nog in de kinderschoenen staat. De focus van de Carbon Call op interoperabiliteit en transparantie is van cruciaal belang voor het bouwen van een betrouwbaar koolstofboekhoudsysteem. De wetenschap heeft een belangrijke rol te spelen. Deze dient de beschikbaarheid te vergroten van betrouwbare gegevens over koolstofemissie en -verwijdering, en strategieën te ontwerpen die een betrouwbaar beheer garanderen."

KPMG

Bill Thomas, wereldwijd voorzitter en CEO van KPMG International, vertelt: "Vooruitgang op het gebied van klimaatactie vereist dat we allemaal samenwerken om op grote schaal een positieve verandering te bereiken. Daarom is KPMG enthousiast is om een van de initiatiefnemers van de Carbon Call te zijn. Samen kunnen we een duurzamere toekomst voor iedereen opbouwen."

LF Energy

Shuli Goodman, algemeen directeur van LF Energy, zegt: "Open source en interoperabele gegevens en technologieën zijn van cruciaal belang om de decarbonisatie van onze economieën te versnellen. LF Energy is een neutrale, coöperatieve gemeenschap waarin gezamenlijke investeringen worden gedaan die de wereld kunnen helpen het hoofd te bieden aan de urgentie van de klimaatverandering. Daarom zijn we verheugd om deel uit te maken van het mandaat van de Carbon Call om interoperabiliteit binnen de koolstofboekhoudinfrastructuur mogelijk te maken."

Linux Foundation

Jim Zemlin, algemeen directeur van de Linux Foundation, zegt: "De Linux Foundation helpt om ecosystemen op basis van open technologieën te laten groeien om industrieën te transformeren. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het faciliteren van samenwerking voor het bouwen van protocollen voor interoperabiliteit. We zijn verheugd om deel uit te maken van de Carbon Call om klimaatactie te versnellen. We steunen en breiden samenwerking uit wat betreft het ontwikkelen van interoperabiliteit in de koolstofboekhoudinfrastructuur."

Microsoft

Lucas Joppa, chief environmental officer bij Microsoft, zegt: "Ondanks dat zo veel organisaties zich nu hard maken voor een klimaatneutrale wereld, mist er nog een belangrijk puzzelstukje: een transparant en interoperabel systeem om de uitstoot en verwijdering van broeikasgassen bij te houden, te melden en te vergelijken. De Carbon Call is een samenwerking om het vertrouwen tussen de vele verschillende koolstofboekhoudsystemen op zakelijk, nationaal en wereldwijd niveau mogelijk te maken. We moedigen alle organisaties die klimaatneutraliteit nastreven aan om zich bij ons aan te sluiten."

Mila, het Quebec Artificial Intelligence Institute

Yoshua Bengio, oprichter en wetenschappelijk directeur van Mila, zegt: "Een belangrijke uitdaging om de wereldwijde klimaatcrisis aan te pakken, is het effectief berekenen van koolstof, zodat de prijs ervan kan worden bepaald. Machine learning heeft het potentieel om een oplossing te bieden, maar dan moeten gegevens van verschillende bronnen interoperabel zijn, zodat ze kunnen worden samengevoegd en gebruikt in analyses. MILA is verheugd om deel uit te maken van de samenwerking met de Carbon Call. Wij willen een stappenplan opstellen om de interoperabiliteit van koolstofgegevens te waarborgen en de koolstofboekhouding te verbeteren."

Skoll Foundation

Bruce Lowry, senior adviseur bij Skoll Foundation, zegt: "Klimaatverandering vereist dringende, collectieve en gecoördineerde actie, waaronder het beschermen van bossen en het beter beheren van het landgebruik. Maar het bijhouden van gegevens over de uitstoot en verwijdering van koolstof door bossen en andere sectoren blijft versnipperd, waardoor het voor landen en bedrijven moeilijk is om plannen te maken en in actie te komen. Door een robuuster, interoperabel wereldwijd boekhoudsysteem te stimuleren, zal de Carbon Call de koolstofverantwoordelijkheid in het algemeen verbeteren. Door gegevens over bossen in een betrouwbaar wereldwijd boekhoudsysteem te integreren, krijgen lokale gemeenschappen, bedrijven en landen meer bewijs van de waarde van het behoud van bossen."

Stanford Woods Institute for the Environment

Christopher Field, Perry L. McCarty, directeur van het Stanford Woods Institute for the Environment, zegt: "Natuurlijke klimaatoplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis. Tegelijkertijd leveren ze waardevolle bijkomende voordelen op voor gemeenschappen, economieën en ecosystemen. Het boekhoudsysteem op de juiste manier inrichten, is een belangrijke basis voor het integreren van natuurlijke klimaatoplossingen in een uitgebreide strategie voor decarbonisatie. Het Stanford Woods Institute is verheugd om samen te werken aan de Carbon Call om inspanningen te steunen die een betrouwbaardere, transparantere en meer geïntegreerde aanpak mogelijk maken voor het berekenen van natuur-gebaseerde kooldioxyde-emissies en -verwijdering."

VN-Milieuprogramma (samenwerkingsorganisatie)

Sheila Aggarwal-Khan, directeur van de afdeling economie van het VN-Milieuprogramma, legt uit: "Nu de private sector tijdens COP 26 duidelijk zijn betrokkenheid heeft uitgesproken en er een groot aantal nieuwe toezeggingen en beloften zijn gedaan, is het van cruciaal belang dat er een transparanter meldsysteem komt, een systeem dat vertrouwen uitstraalt wat betreft de reducties die financiële instellingen, industrie en steden melden. De Carbon Call zal voortbouwen op bestaande rapportage-initiatieven om een samenhangend en transparant gemeenschappelijk rapportageformaat te creëren, dat vergelijkbaarheid van rapportage garandeert."

United Nations Foundation

Elizabeth Cousens, voorzitter en CEO van de United Nations Foundation, vertelt: "De wetenschap is duidelijk: de weg naar 1,5°C wordt steeds moeilijker. Om aan onze klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en onze planeet voor toekomstige generaties te redden, moeten we de uitstoot aanzienlijk verminderen — en wel onmiddellijk. De Carbon Call is een welkome stap in de richting van een grotere verantwoordelijkheid voor en geloofwaardigheid van de klimaatverplichtingen die alle sectoren zijn aangegaan."

Wipro Ltd.

Narayan P.S., VP en wereldwijd hoofd van duurzaamheid en sociale initiatieven bij Wipro Ltd, legt uit: "In de aanloop naar COP26 hebben landen hun verplichtingen met betrekking tot emissiereducties naar boven toe bijgesteld. Dit is bemoedigend en het betreft hier naar schatting twee derde van de wereldwijde economie. Tegelijkertijd doet het bedrijfsleven ook steeds meer toezeggingen. Ruim 2000 bedrijven hebben op wetenschap gebaseerde doelen vastgesteld. Hoewel dat zeer positieve ontwikkelingen zijn, is het van het grootste belang dat de koolstofboekhouding die wordt gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen, transparant is en op wetenschappelijke methoden is gebaseerd. We zijn verheugd over de doelstelling van de Carbon Call om een betrouwbaar systeem van koolstofboekhouding op te bouwen, met een focus op een aantal van de minder begrepen gebieden, zoals verandering in het grondgebruik en het verwijderen van koolstof."

