Des organisations du monde entier s'unissent pour accélérer la réduction de la consommation excessive d'alcool

LONDRES, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'International Alliance for Responsible Drinking (IARD), un organisme à but non lucratif qui se consacre à la réduction de la consommation excessive d'alcool et à la promotion de la consommation responsable, a annoncé aujourd'hui que plus de 80 des plus grandes entreprises du monde ont formé la Global Standards Coalition pour lutter contre et réduire la consommation excessive d'alcool.

Cette collaboration sans précédent, qui sera dirigée par les membres de l'IARD, les producteurs de bière, de vin et de spiritueux les plus importants, rassemblera les principaux détaillants, plateformes de commerce en ligne et entreprises de réseaux sociaux, notamment Meta, Walmart, SPAR International et Uber Eats. Les signataires mettent en place des politiques et des pratiques pour empêcher la vente et la commercialisation d'alcool aux mineurs, soutiennent les employés et les partenaires avec des ressources et travaillent ensemble pour réduire davantage la consommation excessive d'alcool.

La déclaration complète annonçant le partenariat se trouve ci-dessous :

Pour des millions d'adultes dans de nombreuses cultures, déguster de la bière, des spiritueux ou du vin avec modération est une partie importante de leur vie sociale. Bien que nos entreprises soient très différentes, nous nous sommes réunis, chacun agissant dans ses propres domaines d'expertise, pour accélérer davantage la réduction de la consommation nocive d'alcool et promouvoir la modération chez les adultes qui choisissent de boire.

Ce que nous affirmons en tant que membres de la Global Standards Coalition:

Nous croyons fermement que la bière, le vin et les spiritueux sont des boissons pour adultes et nous sommes opposés à la commercialisation et à la vente de boissons alcoolisées aux mineurs.

Nous avons mis en œuvre des politiques et des pratiques pour empêcher la commercialisations ou la vente de boissons alcoolisées aux mineurs.

Nous offrons de la formation et de l'information à nos employés et partenaires afin de promouvoir des pratiques commerciales responsables.

Nous soutenons et reconnaissons que les adultes peuvent choisir de ne pas boire d'alcool.

Nous travaillons ensemble pour améliorer les paramètres et élever encore plus les normes pour faire face à l'usage nocif de l'alcool.

Nous invitons les autres acteurs de notre chaîne de valeur à se joindre à nous pour démontrer l'impact positif que jouent les entreprises dans la promotion de la consommation responsable d'alcool et la réduction de la consommation nocive d'alcool. En unissant nos forces avec les décideurs, les régulateurs, les professionnels de la santé et les leaders sociaux, nous pouvons établir un mouvement positif pour le changement.