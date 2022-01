DES OUTILS DE NUMÉRATIE INTERACTIFS, DES BADGES NUMÉRIQUES ET UN SOUCI CONSTANT DE RENFORCER LA CONFIANCE DANS LES MATHÉMATIQUES S'AVÈRENT COMBLER LE FOSSÉ DE LA NUMÉRATIE À L'UNIVERSITÉ DE DERBY

DERBY, Angleterre, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La numératie désigne la capacité de travailler avec les chiffres de manière habile et confiante, en particulier dans des contextes pratiques. Par exemple, les thèmes fondamentaux des mathématiques, tels que les fractions, les décimales, les pourcentages, les ratios et l'algèbre simple, sont utilisés dans presque toutes les professions, pas seulement dans des domaines spécialisés tels que les sciences et l'ingénierie. Cependant, des rapports récents montrent que 17 millions d'adultes en Angleterre (49 % de la population en âge de travailler) ont des niveaux de numératie attendus d'enfants de l'école primaire, ce qui coûte à l'économie 20 milliards de livres par an !

Située au cœur de l'Angleterre, une région réputée pour sa technologie et son innovation, l'Université de Derby accueille environ 20 000 étudiants. L'Université offre de nombreux cours de base, de premier cycle et de troisième cycle pertinents pour l'industrie, souvent élaborés et dispensés en collaboration avec les nombreuses entreprises internationales établies dans les East Midlands, notamment Rolls-Royce, Toyota et Bombardier. Au cours des trois dernières années, l'Université a entrepris une initiative clé pour combler l'écart de numératie parmi ses étudiants, visant à améliorer les perspectives de carrière de chaque étudiant, et en particulier à améliorer la réussite dans l'obtention d'emplois hautement qualifiés.

Au cours de l'année universitaire 2018-2019, l'Université a collaboré avec Vretta pour personnaliser, développer et déployer la solution primée d'évaluation et d'apprentissage Elevate My Maths (EMM) afin de diagnostiquer et d'améliorer les compétences en numératie des étudiants du College of Engineering and Technology. Pour les étudiants participant au projet pilote, les performances en mathématiques ont augmenté de 14 % en calcul, de 17 % en mathématiques fondamentales et de 20 % en calcul à Derby et de 39 % à Athènes. La solution EMM a également contribué à réduire l'anxiété liée aux mathématiques et à accroître la confiance des élèves, les étudiants adultes trouvant EMM particulièrement utile.

Le succès du projet pilote a conduit à la mise en œuvre d'EMM dans l'ensemble de l'Université afin de soutenir le développement des compétences en numératie des étudiants et de les préparer à réussir dans leurs cours, même en dehors des STIM. En collaboration avec Vretta et des éducateurs en ingénierie, apprentissage, psychologie, finance, comptabilité, commerce et éducation, l'Université a conçu dix cours de formation en numératie répondant aux besoins de tous les étudiants. Les cours sont déployés dans des modules/programmes via l'environnement d'apprentissage virtuel ou sont accessibles via la page Bibliothèque de compétences en mathématiques. Les enseignants peuvent utiliser des tableaux de bord en direct pour suivre les progrès et fournir des commentaires aux élèves. La solution EMM a été utilisée par plus de 1 500 étudiants à travers l'Université. Plus de 400 étudiants ont reçu des badges numériques pour marquer la réussite à leur cours.

Ce projet a été présenté lors de diverses conférences sur l'apprentissage et l'enseignement, notamment la conférence Teaching and Learning Mathematics Online (TALMO), la conférence E-Evaluation in Mathematical Sciences (EAMS) et la conférence de l'Association for Learning Technology (ALT). L'impact observé dans les cours de mathématiques computationnelles dirigés par le Dr Ovidiu Bagdasar à l'Université de Derby sur quelques années de déploiement de la solution EMM est particulièrement intéressant.

Avant la mise en œuvre d'EMM, les taux de réussite pour la première fois se situaient constamment entre 83 % et 86 %, tandis que le pourcentage de bonnes notes (60 % ou plus) se situait entre 58 % et 61 %. La mise en œuvre d'EMM a entraîné un taux de réussite de 89 % pour la première fois, avec de bonnes notes globales toujours autour de 60 %. Toutefois, après l'intégration d'EMM dans l'environnement d'apprentissage virtuel et le déploiement des cours personnalisés D1 : Principes fondamentaux et D2 : Algèbre, mesure et géométrie en 2019-2020, les taux de réussite pour la première fois se sont stabilisés à 89 %, les bonnes notes allant jusqu'à 70-73 %. De plus, pour les étudiants ayant réussi les deux cours de formation en numératie (D1 et D2) avec 40 % ou plus, les taux de réussite du module étaient de 98 % en 2019-2020 et de 96 % en 2020-2021, tandis que les bonnes notes ont augmenté jusqu'à 87 % et 83 %, respectivement.

Cette mise en œuvre d'Elevate My Maths a montré que l'écart en termes de numératie à l'Université s'est réduit et que la confiance des étudiants a augmenté. L'Université travaille actuellement avec Vretta pour étendre le projet à tous les modules et programmes pertinents de l'Université, mais aussi pour partager les meilleures pratiques afin de soutenir la réussite des étudiants dans d'autres établissements au Royaume-Uni et à l'échelle internationale.

