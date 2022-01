HERRAMIENTAS NUMÉRICAS INTERACTIVAS PARA REDUCIR LA BRECHA NUMÉRICA EN LA UNIVERSIDAD DE DERBY

-LAS HERRAMIENTAS NUMÉRICAS INTERACTIVAS, LAS INSIGNIAS DIGITALES Y UN ENFOQUE INQUEBRANTABLE EN EL FOMENTO DE LA CONFIANZA EN LAS MATEMÁTICAS ESTÁN DEMOSTRANDO QUE REDUCEN LA BRECHA NUMÉRICA EN LA UNIVERSIDAD DE DERBY

DERBY, Inglaterra, 26 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- La aritmética es la capacidad de trabajar de forma competente y segura con los números, especialmente en contextos prácticos. Por ejemplo, los temas matemáticos fundamentales, como las fracciones, los decimales, los porcentajes, las relaciones y el álgebra simple, se utilizan en casi todas las profesiones, no sólo en campos especializados como la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, informes recientes muestran que 17 millones de adultos en Inglaterra (el 49% de la población en edad de trabajar) tienen niveles de aritmética que se esperan de los niños de primaria, ¡lo que cuesta a la economía 20.000 millones de libras al año!

Situada en el corazón de Inglaterra, una zona famosa por la tecnología y la innovación, la Universidad de Derby acoge a unos 20.000 estudiantes. La Universidad ofrece muchos cursos básicos, de grado y de postgrado relevantes para la industria, a menudo desarrollados e impartidos en colaboración con las numerosas empresas mundiales con sede en East Midlands, como Rolls-Royce, Toyota y Bombardier. En los últimos tres años, la Universidad ha emprendido una iniciativa clave para cerrar la brecha numérica de sus estudiantes, con el objetivo de mejorar las perspectivas profesionales de cada uno de ellos y, en particular, mejorar el éxito en la obtención de puestos de trabajo altamente cualificados

Durante el curso académico 2018-2019, la Universidad colaboró con Vretta para personalizar, desarrollar y desplegar la premiada solución de evaluación y aprendizaje Elevate My Maths (EMM) para diagnosticar y mejorar las habilidades numéricas de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Para los estudiantes que participaron en el proyecto piloto, el rendimiento en matemáticas aumentó un 14% en Cálculo, un 17% en Fundamentos y un 20% en Matemáticas Computacionales en Derby y un 39% en Atenas. EMM también ayudó a reducir la ansiedad por las matemáticas y a aumentar la confianza de los estudiantes, y los estudiantes maduros encontraron EMM especialmente útil.

El éxito del proyecto piloto condujo a la implantación de EMM en toda la Universidad para apoyar el desarrollo de las habilidades numéricas de los estudiantes y prepararlos para el éxito en sus cursos, incluso fuera de STEM. Junto con Vretta y los educadores de Ingeniería, Aprendices, Psicología, Finanzas, Contabilidad, Negocios y Educación, la Universidad diseñó diez cursos de formación en aritmética que abordan las necesidades de todos los estudiantes. Los cursos se despliegan en módulos/programas a través del Entorno Virtual de Aprendizaje o se puede acceder a ellos a través de la página de Maths Skills Library. Los profesores pueden utilizar tableros de control en vivo para supervisar el progreso y proporcionar información a los estudiantes. EMM ha sido utilizado por más de 1.500 estudiantes en toda la Universidad. Más de 400 estudiantes han recibido insignias digitales por haber completado con éxito su curso.

Este proyecto se ha presentado en varias conferencias sobre aprendizaje y enseñanza, como la conferencia Teaching and Learning Mathematics Online (TALMO), la conferencia E-Assessment in Mathematical Sciences (EAMS) y la conferencia Association for Learning Technology (ALT). Resulta especialmente interesante el impacto observado en las clases de Matemáticas Computacionales dirigidas por el Dr. Ovidiu Bagdasar en la Universidad de Derby, durante unos años de implantación de EMM.

Antes de implantar EMM, los índices de aprobados a la primera se situaban sistemáticamente entre el 83 y el 86%, mientras que el porcentaje de buenas calificaciones (60% o más) se situaba entre el 58 y el 61%. La implantación de EMM condujo a un índice de aprobados a la primera del 89%, con un porcentaje de buenas calificaciones que seguía rondando el 60%. Sin embargo, tras la integración de EMM en el Entorno Virtual de Aprendizaje y el despliegue de los cursos a medida D1: Fundamentos y D2: Álgebra, Medida y Geometría en 2019-20, las tasas de aprobados a la primera se estabilizaron en el 89%, y las buenas notas subieron hasta el 70-73%. Además, para los alumnos que aprobaron ambos cursos de formación numérica (D1 y D2) con un 40% o más, las tasas de aprobados del módulo fueron del 98% en 2019-20 y del 96% en 2020-21, mientras que las buenas notas aumentaron hasta el 87% y el 83%, respectivamente.

Esta implementación de Elevate My Maths ha demostrado que la brecha de aritmética en la Universidad se ha ido cerrando y la confianza de los estudiantes ha ido aumentando. La Universidad está trabajando actualmente con Vretta para ampliar el proyecto a todos los módulos y programas relevantes de la Universidad, así como para compartir las mejores prácticas para apoyar el éxito de los estudiantes en otras instituciones de todo el Reino Unido e internacionalmente.

