Des QR codes IA révolutionnaires : Quand l'art rencontre la technologie, par Mary Srl

TOKYO, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- À une époque marquée par des avancées technologiques rapides, Mary srl, pionnier dans l'élaboration de solutions de pointe, est ravi de dévoiler la dernière itération de son application révolutionnaire, « QR Code Barcode Reader AI ». Cette mise à jour innovante marque une rupture significative avec les QR codes conventionnels qui, de simples codes fonctionnels, deviennent des chefs-d'œuvre numériques individualisés grâce à l'intégration transparente de l'intelligence artificielle (IA).

Innovative QR Codes: Blending Aesthetics with Advanced AI (PRNewsfoto/Mary srl)

Le point fort de cette mise à jour est la capacité de l'application à générer des « QR codes artistiques », véritables chefs-d'œuvre de l'art numérique. Grâce à l'IA, les QR codes ne sont plus de simples ensembles de carrés noirs et blancs, mais deviennent des images riches et complexes, au sein desquelles le code est ingénieusement dissimulé. Ces QR codes artistiques ne se contentent pas d'attirer l'attention, ils ajoutent également une nouvelle dimension esthétique à la fonctionnalité traditionnelle, ce qui en fait des outils marketing innovants pour les entreprises qui cherchent à se démarquer.

En outre, « QR Code Barcode Reader AI » tire parti de la puissance de ChatGPT pour offrir une fonctionnalité de chat IA avancée, transformant l'application en un assistant virtuel capable de fournir des informations détaillées sur le contenu des codes scannés. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles frontières en matière d'interaction numérique, offrant aux utilisateurs un niveau de connaissance et de personnalisation sans précédent.

Le directeur général de Mary srl a déclaré : « Avec l'introduction des QR codes artistiques et de l'assistant virtuel IA, nous ne nous contentons pas de redéfinir le concept des QR codes, nous fournissons également un nouvel outil d'engagement pour les entreprises et une expérience améliorée pour les utilisateurs. Cette mise à jour représente une étape importante vers notre objectif de transformer les interactions numériques quotidiennes en expériences uniques et personnalisées. »

À propos de Mary srl

Nous sommes une entreprise leader dans le développement de solutions technologiques innovantes, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle. Depuis 2017, Mary srl s'engage à créer des produits qui améliorent la vie quotidienne, en rendant la technologie accessible et utile pour tous.

