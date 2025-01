Des solutions de ports circulaires pour les applications industrielles

ALMELO, Pays-Bas, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les connecteurs circulaires industriels sont des dispositifs de couplage électrique dotés d'une interface circulaire et d'un boîtier de contact cylindrique. Ces connecteurs sont disponibles en différents matériaux, tailles, configurations de contact et conceptions d'accouplement. Parmi eux, les ports M8, M12, M16, ½"-20 et M23, qui font référence à la taille du filetage des écrous d'accouplement, sont largement utilisés pour connecter des capteurs et des actionneurs dans des secteurs tels que l'automatisation, la fabrication, l'armée, l'aérospatiale et le transport. Mencom propose une gamme complète de ces ports, conçus pour résister aux environnements difficiles. Ils sont homologués UL et offrent une protection éprouvée conforme à la norme IP67/69.

Industrial Circular Receptacles

Ports M12 et ½"-20 : MDC (Micro-DC), MAC (Micro-AC), MEC (EURO-AC), série NETWORK

Les ports M12 et ½"-20 sont des choix populaires pour connecter des capteurs, des actionneurs et des dispositifs de bus de terrain. Elles présentent des clavettes uniques avec des codes de lettres (A, B, C, D) pour chaque série, ce qui garantit que seules des connexions compatibles sont réalisées pour des signaux d'alimentation ou de données spécifiques. Les ports M12 PCB offrent une solution rationalisée pour l'intégration directe sur les circuits imprimés, fournissant une connexion plus compacte et plus fiable. Ils sont idéaux pour les dispositifs où les assemblages de câbles traditionnels ne sont pas pratiques et où de fortes vibrations sont courantes.

Ports M8 : Série NAN

Les ports M8, également connues dans l'industrie sous le nom de Pico ou Nano, sont les connecteurs les plus compacts de Mencom. Ils sont conçus pour résister aux environnements industriels et météorologiques difficiles, ce qui les rend idéaux pour les applications de contrôle industriel à espace limité, telles que les capteurs de proximité miniatures, les capteurs à effet Hall, les capteurs photoélectriques, les actionneurs, les transmetteurs et les instruments.

Ports M23 : séries MCV et MCVH

Les ports M23 sont conçus pour la transmission de données, de signaux et d'énergie, et supportent les vibrations positives pour les moteurs et les assemblages mobiles. Ils sont entièrement enrobés et offrent diverses options de montage, notamment ½" NPT, M20, M25, montage sur panneau, montage à l'arrière et terminaison par cupule à souder/sertissage. Mencom propose également des ports M23 dans des enveloppes NPT de ½".

Les ports MCVH à 6 et 8 pôles sont de construction robuste pour résister aux environnements difficiles et supporter des charges électriques plus élevées pour des applications de forte puissance telles que les systèmes de servomoteurs et la transmission de puissance avec un maximum de 630V et 30A. Mencom propose une grande variété de codes couleur pour répondre aux besoins des codeurs et des applications d'alimentation, et offre également la possibilité de personnaliser les longueurs et les codes couleur en fonction de l'application de l'utilisateur, sur demande.

Pour toute question concernant les produits ou l'assistance à la clientèle, veuillez contacter :

Mencom Europe

Windmolen 22

7609 NN Almelo

Pays-Bas

+31 548 659 054

[email protected]

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter :

Mark Dixon

Responsable du marketing

Email : [email protected]

Téléphone : (770)534-4585

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593920/Circular_Receptacles_WEB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338182/Mencom_Logo.jpg