Rundsteckverbinder für industrielle Anwendungen

ALMELO, Niederlande, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Industrielle Rundsteckverbinder sind elektrische Kupplungsvorrichtungen mit einer runden Schnittstelle und einem zylindrischen Kontaktgehäuse. Sie sind in verschiedenen Materialien, Größen, Kontaktanordnungen und Kupplungsausführungen erhältlich. M8-, M12-, M16-, ½-Zoll-20- und M23-Buchsen, die sich auf die Gewindegröße der Überwurfmuttern beziehen, werden häufig für den Anschluss von Sensoren und Aktoren in Branchen wie Automatisierung, Fertigung, Militär, Luft- und Raumfahrt und Transport verwendet. Mencom bietet ein umfassendes Sortiment dieser Steckverbinder an, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurden. Sie sind UL-gelistet und bieten zuverlässigen Schutz gemäß IP67/69.

Industrial Circular Receptacles

M12- und ½-Zoll-20-Steckverbinder: Produktfamilien MDC (Micro-DC), MAC (Micro-AC), MEC (EURO-AC) und NETWORK

M12- und ½-Zoll-20-Steckverbinder sind eine beliebte Wahl für den Anschluss von Sensoren, Aktoren und Feldbusgeräten. Sie verfügen über eindeutige Keilnuten mit Buchstabencodes (A, B, C, D) für jede Serie, um sicherzustellen, dass nur kompatible Verbindungen für bestimmte Strom- oder Datensignale hergestellt werden. M12-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage bieten eine optimierte Lösung für die direkte Integration auf Leiterplatten und ermöglichen eine kompaktere und zuverlässigere Verbindung. Sie sind ideal für Geräte, bei denen herkömmliche Kabelkonfektionen unpraktisch sind und starke Vibrationen auftreten.

M8-Steckverbinder: NAN-Produktreihe

M8-Steckverbinder, in der Branche auch als Pico oder Nano bekannt, sind die kompaktesten Steckverbinder von Mencom. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvollen Industrie- und Wetterumgebungen konzipiert und eignen sich daher ideal für industrielle Steuerungsanwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Miniatur-Näherungssensoren, Hall-Effekt-Sensoren, fotoelektrische Sensoren, Aktoren, Transmitter oder Instrumente.

M23-Steckverbinder: Produktreihen MCV und MCVH

M23-Steckverbinder sind für die Übertragung von Daten, Signalen und Energie ausgelegt und halten positiven Vibrationen bei Motorantrieben und beweglichen Baugruppen stand. Sie sind vollständig vergossen und verfügen über verschiedene Montageoptionen, einschließlich ½-Zoll-NPT, M20, M25, Schalttafelmontage, Rückwandmontage und Lötkelch/Crimpanschluss. Mencom bietet als einziges Unternehmen auch M23-Steckverbinder mit ½-Zoll-NPT-Gehäusen an.

Die 6- und 8-poligen MCVH-Steckverbinder zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus, die anspruchsvollen Umgebungen standhält und höhere elektrische Lasten für Hochleistungsanwendungen wie Servomotorsysteme und Kraftübertragung mit maximal 630 V und 30 A bewältigt. Mencom bietet eine Vielzahl von Farbcodes an, um Ihren Anforderungen an Encoder und Stromversorgungsanwendungen gerecht zu werden, und bietet auf Anfrage auch die Anpassung von Längen und Farbcodes an die Anwendung des Benutzers an.

