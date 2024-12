Des sourires pour Noël avec la gamme de produits festifs d'UGREEN

BERLIN, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, UGREEN, leader mondial de l'électronique grand public et de la technologie de recharge, présente deux nouvelles séries de produits innovants conçus pour rapprocher les familles et les amis. Convaincu que la technologie a le pouvoir d'enrichir la vie et de resserrer les liens, UGREEN propose des produits qui vont au-delà de la fonctionnalité en créant des moments de partage et des souvenirs impérissables.

Ugreen UNO : une recharge, un sourire

La gamme festive UGREEN Uno illustre l'engagement d'UGREEN en faveur d'une technologie de haute qualité, associant chaleur et personnalité. Conçue pour les utilisateurs d'iPhone, la série UGREEN Uno propose un chargeur puissant PD 100 W avec 4 ports, les derniers dispositifs de charge magnétique sans fil Qi2 compatibles avec le MagSafe d'Apple, ainsi qu'une gamme polyvalente de hubs et de câbles. Les écrans TFT des produits de la série UGREEN Uno présentent des émoticônes uniques, ajoutant une touche ludique pendant la charge et transformant les moments du quotidien en expériences amusantes et légères. Les fonctions de sécurité intégrées garantissent la tranquillité d'esprit, ce qui rend ces produits parfaits durant vos voyages et vos fêtes. La famille UGREEN Uno apporte énergie, chaleur et joie à chaque réunion de Noël.

UGREEN NASync : Sauvergardez vos précieux souvenirs familiaux en toute sécurité

Cette année, la série UGREEN NASync a connu un succès remarquable en levant 6,6 millions de dollars auprès de plus de 13 000 donateurs sur Kickstarter. Le NASync DXP4800 Plus a retenu l'attention de plus de 170 influenceurs et 90 organes de presse, soulignant le besoin toujours plus grand de solutions de stockage fiables et de grande capacité. Avec une capacité de stockage pouvant atteindre 112 To, même les plus grandes photothèques et vidéothèques peuvent être placées dans un cloud privé sécurisé, entièrement contrôlé par l'utilisateur. L'accès à distance via une application dédiée permet aux utilisateurs de sauvegarder et de partager leurs souvenirs à moindre effort, où qu'ils se trouvent, associant la commodité du stockage sur le cloud à la rapidité et la sécurité du stockage local.

Actuellement disponible en Allemagne et devant être lancée dans d'autres pays européens au premier semestre 2025, la série NASync reflète l'engagement d'UGREEN à proposer des solutions de stockage sécurisées adaptées aux besoins modernes.

UGREEN continue de placer les utilisateurs au cœur de son développement

Tout au long de l'année 2024, les produits UGREEN se sont imposés comme des alliés indispensables, s'intégrant harmonieusement dans le quotidien de milliers de personnes. Que ce soit pour travailler efficacement, voyager sereinement ou profiter d'un confort optimal à la maison, UGREEN a su accompagner chaque instant avec fiabilité et innovation. Du chargement au stockage de données, UGREEN offre un large éventail de solutions fiables et sûres. Par le biais de divers canaux, les utilisateurs ont partagé avec générosité leurs expériences avec les produits UGREEN.

Une récente enquête menée par la marque, à laquelle ont participé près de 6 000 personnes, traduit la satisfaction générale des utilisateurs. 95 % d'entre eux sont satisfaits des performances globales d'UGREEN et déclarent qu'ils achèteront à nouveau un produit, tandis qu'une proportion encore plus élevée déclare qu'elle recommandera UGREEN à ses amis. 84 % des utilisateurs apprécient la qualité des produits UGREEN, tandis que 81 % estiment que la marque offre un excellent rapport qualité-prix. Enfin, près des trois quarts des utilisateurs attendent beaucoup des innovations à venir d'UGREEN.

En prenant connaissance des résultats de l'enquête, le directeur général d'UGREEN, Evan Li, a souligné l'importance du retour d'informations des utilisateurs dans l'orientation de la marque. Il a expliqué que « la confiance de nos utilisateurs dans notre qualité et notre valeur, combinée à leurs attentes en matière d'innovation future, nous incite à perfectionner sans cesse nos produits. En restant à l'écoute des besoins des utilisateurs, notre objectif est de proposer des solutions qui simplifient la vie quotidienne et la rendent plus efficace ».

UGREEN répand la joie avec une généreuse promotion de Noël

À l'approche de Noël, UGREEN invite tout le monde à ressentir l'atmosphère des fêtes avec un cadeau spécial Noël. Visitez le site UGREEN pour révéler la magie de découvrir plus de 300 cadeaux exclusifs d'une valeur totale de 40 000 euros, avec des valeurs individuelles allant de 60 euros à 700 euros.

En outre, une réduction spéciale période de fêtes allant jusqu'à 30% est disponible sur les articles les plus populaires d'UGREEN. Pour découvrir les solutions technologiques innovantes et conviviales d'UGREEN, veuillez consulter le site fr.ugreen.com

Contact : Polina.zhang [email protected], [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568215/Holiday_KV.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=An_WSMqk758