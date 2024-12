Verschenken Sie ein Lächeln zu Weihnachten mit UGREENs fröhlichem Festtagsangebot!

BERLIN, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Während die Festtage näher rücken, stellt UGREEN, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Ladetechnologie, zwei innovative Produktreihen vor, die Familienmitglieder und Freunde näher zusammenbringen sollen. UGREEN ist davon überzeugt, dass Technologie das Leben bereichern und Beziehungen stärken kann. Deshalb bietet das Unternehmen Produkte, die mehr sind als nur funktional – sie schaffen gemeinsame Momente und unvergessliche Erinnerungen.

UGREEN Uno: Ein Lächeln bei jedem Ladevorgang

Die Aufstellung von UGREEN Uno für die Festtage liefert ein Beispiel für das Ziel von UGREEN, hochwertige Technologie in Kombination mit Wärme und Persönlichkeit anzubieten. Die UGREEN Uno-Serie wurde speziell für iPhone-Nutzer entwickelt und bietet ein leistungsstarkes 100-W-PD-Ladegerät mit 4 Anschlüssen, die neuesten magnetischen Qi2-Ladegeräte, die mit Apples MagSafe kompatibel sind, sowie eine umfangreiche Palette von Hubs und Kabeln. Die Produkte der UGREEN Uno-Serie zeigen einzigartige Emoticons auf TFT-Bildschirmen, die während des Ladevorgangs für eine gewisse Verspieltheit sorgen und alltägliche technische Momente in lustige und unbeschwerte Erlebnisse verwandeln. Integrierte Sicherheitsfunktionen vermitteln ein sicheres Gefühl und machen diese Produkte perfekt für Urlaubsreisen und gemütliche Festabende. Die UGREEN Uno-Produktfamilie bringt Energie, Wärme und Freude in jede Weihnachtsfeier.

UGREEN NASync: Wertvolle Familienmomente bewahren

In diesem Jahr konnte die UGREEN NASync-Serie einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen und erhielt 6,6 Millionen US$ von über 13.000 Unterstützern auf Kickstarter. NASync DXP4800 Plus hat die Aufmerksamkeit von über 170 Influencern und 90 Medien geweckt. Dies unterstreicht den weit verbreiteten Bedarf an zuverlässigen Speicherlösungen mit hoher Kapazität. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 112 TB sichert es selbst die umfangreichsten Foto- und Videosammlungen in einer sicheren privaten Cloud, die vollständig unter der Kontrolle des Nutzers steht. Per Remote-Zugriff über die maßgeschneidert App können Nutzer ihre Erinnerungen mühelos von jedem Ort aus speichern und teilen und profitieren vom Komfort eines Cloud-Speichers mit der Geschwindigkeit und Sicherheit eines lokalen Speichers.

Die NASync-Serie, die derzeit in Deutschland erhältlich ist und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen soll, zeigt den Anspruch von UGREEN, sichere und auf moderne Anforderungen zugeschnittene Speicherlösungen anzubieten.

UGREEN stellt die Nutzer in den Mittelpunkt der Entwicklung

Im Jahr 2024 haben sich die Produkte von UGREEN nahtlos in das Leben unzähliger Menschen integriert und unterstützen sie bei der Arbeit, unterwegs und zu Hause. Vom Laden bis zur Datenspeicherung bietet UGREEN ein breites Spektrum zuverlässiger Lösungen. Über mehrere Kanäle haben Nutzer über ihre Erfahrungen mit UGREEN-Produkten berichtet.

Eine kürzlich von der Marke durchgeführte Umfrage, an der fast 6.000 Personen teilnahmen, untersuchte die allgemeine Zufriedenheit der Nutzer. 95 % der Nutzer waren mit der Gesamtleistung von UGREEN zufrieden und berichteten, dass sie das Produkt erneut kaufen würden, während ein noch höherer Anteil der Befragten UGREEN an Freunde weiterempfehlen würden. 84 % der Nutzer bewerteten die Qualität der UGREEN-Produkte als hoch, während 81 % der Meinung waren, dass die Marke ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Außerdem setzen fast drei Viertel der Nutzer hohe Erwartungen an die zukünftigen Innovationen von UGREEN.

Mit Blick auf die Umfrageergebnisse betont Evan Li, General Manager bei UGREEN, wie wichtig das Feedback der Nutzer für die Ausrichtung der Marke ist. Er erklärt: „Das Vertrauen unserer Nutzer in unsere Qualität und unser Wertversprechen in Verbindung mit ihren Erwartungen an künftige Innovationen motiviert uns, unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Indem wir die Bedürfnisse der Nutzer im Blick behalten, wollen wir Lösungen anbieten, die den Alltag einfacher und effizienter gestalten."

UGREEN verbreitet Freude mit großzügiger Weihnachtsaktion

Da Weihnachten vor der Tür steht, lädt UGREEN alle dazu ein, sich mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk auf die Feiertage einzustimmen. Besuchen Sie die UGREEN-Website, um die Magie zu entfesseln und über 300 exklusive Geschenke im Gesamtwert von 40.000 € zu entdecken, von denen jedes zwischen 60 € und 700 € wert ist.

Zusätzlich gibt es während der Weihnachts- und Neujahrszeit einen Festtagsrabatt von bis zu 30 % auf die beliebtesten Artikel von UGREEN. Um die innovativen und benutzerfreundlichen Technologielösungen von UGREEN kennenzulernen, besuchen Sie bitte de.ugreen.com.

