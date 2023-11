Des start-ups saoudiennes se joignent à Monsha'at pour découvrir des PME et explorer les secteurs technologiques de Singapour au festival SWITCH 2023

SINGAPOUR, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Monsha'at, l'autorité générale en matière de petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, a participé au festival SWITCH 2023, le plus important festival d'innovation et de technologie d'Asie.

Monsha'at a dirigé une délégation de start-ups saoudiennes – dont Ynmo, Nitx, CASHIN, PTway, Soum, Morni, Osarah et Golyv – de divers secteurs, offrant aux entreprises la possibilité de créer des liens et de réseauter avec des PME et des investisseurs du monde entier.

Le festival de la technologie, qui s'est tenu du 31 octobre au 2 novembre 2023 à Singapour, a servi de plateforme unique pour les start-ups innovantes afin de mettre en valeur leurs entreprises et d'attirer l'attention sur la contribution des entreprises locales à l'économie saoudienne, soulignant la force de la croissance et du développement du paysage des PME saoudiennes.

SWITCH 2023 a au bout du compte fourni à Monsha'at une autre occasion de permettre aux entrepreneurs saoudiens d'avoir une présence et une exposition internationales qui, en définitive, les prépare à la croissance, à l'extensibilité et aux partenariats potentiels avec un investisseur international.

Sami Al Hussaini, gouverneur de Monsha'at, a dit : « Il va sans dire que nous vivons dans un monde résolument et de plus en plus mondialisé. Ainsi, la collaboration est plus essentielle que jamais pour surmonter les défis et les obstacles à la réussite à long terme. Qui plus est, le travail transfrontalier et avec des partenaires est essentiel pour créer de nouvelles possibilités durables qui contribuent à la croissance d'industries et d'économies entières. Chez Monsha'at, nous visons à exploiter de nouveaux marchés, comme les PME et les espaces technologiques de Singapour, en établissant des partenariats constructifs qui stimulent la transformation de nos pays respectifs. En fin de compte, des événements comme le festival SWITCH 2023 favorisent la coopération internationale et permettent à la communauté florissante des entrepreneurs de l'Arabie Saoudite de réaliser son potentiel en établissant des liens avec des chefs d'entreprise et des investisseurs de l'extérieur de la région. »

La participation de Monsha'at au festival SWITCH 2023 souligne l'engagement de l'autorité à renforcer l'infrastructure des PME en Arabie saoudite. Dans le cadre de cette mission, l'Autorité a entrepris de participer à divers engagements internationaux pour élargir son réseau mondial, mettre en valeur la croissance du secteur des PME de l'Arabie saoudite et renforcer les liens avec le monde des affaires dans son ensemble.

L'écosystème des start-ups de l'Arabie saoudite connaît actuellement une période de croissance rapide. Dans le contexte de l'expansion continue de son secteur non pétrolier, l'Arabie saoudite a atteint l'un des taux de croissance économique les plus élevés au monde l'an dernier et a été reconnue comme l'un des pays les plus performants pour ce qui est de tirer parti des réformes visant à améliorer son environnement commercial. Au deuxième trimestre de 2023, l'Arabie saoudite était en tête de la région en matière de financement par capital-risque et de capitaux levés, représentant 42 % du financement de la région du MENA, pour une valeur de 446 millions de dollars.