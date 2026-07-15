Des tests indépendants révèlent quels produits de sécurité d'entreprise font réellement leurs preuves lorsque cela compte vraiment

AV-Comparatives publie les résultats de son « Business Security Test » portant sur la période de mars à juin 2026, alors que les attaques par ransomware et celles visant la chaîne d'approvisionnement continuent de perturber les entreprises de toutes tailles

INNSBRUCK, Autriche, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque des pirates informatiques liés à l'Iran ont pénétré dans les systèmes du fabricant de dispositifs médicaux Stryker en mars 2026, ils n'ont pas eu besoin d'une faille « zero-day » sophistiquée pour semer le chaos. Une fois à l'intérieur, ils ont déclenché simultanément la réinitialisation d'usine de plus de 200 000 appareils d'entreprise dans 79 pays, paralysant ainsi pendant plusieurs jours le traitement des commandes, la production et les expéditions. Deux mois plus tard, Foxconn a confirmé que le groupe de ransomware Nitrogen avait dérobé, selon les informations disponibles, 8 téraoctets de données dans ses usines nord-américaines, notamment des fichiers de projet liés à de grands clients du secteur technologique. Il ne s'agit pas là de cas isolés. Ces incidents s'inscrivent dans le contexte du premier semestre 2026, au cours duquel des entreprises du secteur industriel, de la santé, des administrations publiques et du secteur financier, quelle que soit leur taille, ont été touchées, souvent à la suite de la compromission d'un seul terminal ou d'un tiers de confiance.

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Dans ce contexte, AV-Comparatives, l'institut de test indépendant basé en Autriche, a publié les résultats de son test « Business Security Test » portant sur la période de mars à juin 2026, dans le cadre duquel 16 principales solutions de protection des terminaux ont été évalués dans des conditions réelles.

Ce qui a été testé

La série de tests « Business Main » a évalué la capacité de chaque produit à résister aux attaques de logiciels malveillants réels rencontrées lors d'une utilisation quotidienne d'Internet, aux logiciels malveillants déjà présents sur le système introduits via un disque ou un réseau, ainsi qu'aux fausses alertes sur les logiciels professionnels courants et les applications grand public. Un test de performances spécifique a également permis de mesurer l'impact de chaque produit sur la vitesse du système lors de tâches quotidiennes telles que la copie de fichiers, l'archivage, le lancement d'applications et la navigation sur Internet.

Seize fournisseurs y ont participé : Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, ManageEngine, Microsoft, Norton, SenseOn, Sophos, Trellix et VIPRE.

Principaux résultats

Sur les 400 cas de test réels recueillis entre mars et juin, Kaspersky, Bitdefender et Elastic ont chacun atteint un taux de protection de 99,8 %, soit les meilleurs résultats de cette série de tests. Lors du test dédié à la protection contre les logiciels malveillants, qui a utilisé 1 000 échantillons récents de logiciels malveillants, Elastic a atteint un taux de détection parfait de 100 %, suivi de près par Avast et Norton avec 99,8 %. Tous les produits testés n'ont enregistré aucune fausse alerte sur les logiciels professionnels courants, un résultat qui revêt autant d'importance pour les administrateurs informatiques que les chiffres bruts de détection.

En matière de performances du système, ESET et Kaspersky ont affiché les scores d'impact les plus bas de l'ensemble des solutions testées, ce qui signifie que le travail quotidien sur un ordinateur protégé n'était pratiquement pas affecté, tandis que plusieurs plateformes EDR destinées aux grandes entreprises ont sacrifié une partie de leur rapidité au profit de capacités d'analyse plus approfondies.

Quinze des seize produits testés répondaient aux critères stricts du prix « Approved Business Product Award » décerné par AV-Comparatives pour juillet 2026 : Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, ManageEngine, Microsoft, Norton, SenseOn, Trellix et VIPRE. Pour être retenu, un produit devait obtenir un score d'au moins 90 % au test de protection contre les logiciels malveillants, sans aucune fausse alerte sur les logiciels professionnels, un score d'au moins 90 % lors du test de protection en conditions réelles mené sur quatre mois, moins de cinquante fausses alertes sur tout logiciel ou site web sain, ainsi qu'un impact acceptable sur les performances du système.

Pourquoi est-ce important en ce moment ?

« Les incidents survenus cette année chez Stryker et Foxconn nous rappellent qu'il est rarement nécessaire de recourir à une attaque sophistiquée pour paralyser une entreprise. Il suffit d'un seul terminal non protégé, ou d'un logiciel de sécurité qui ne détecte pas ce qu'il devrait détecter », a déclaré Andreas Clementi, PDG d'AV-Comparatives. « Notre test de sécurité d'entreprise a précisément pour but d'apporter aux responsables informatiques — qu'il s'agisse de petites entreprises ne disposant pas d'une équipe dédiée à la sécurité ou de grandes entreprises dotées de centres d'opérations de sécurité à part entière — une réponse indépendante et fondée sur des données concrètes à une question très concrète : « Ce produit protège-t-il réellement mon entreprise sans pour autant entraver son fonctionnement ? »

Le rapport aborde également une question que de nombreuses organisations se posent actuellement : s'il vaut la peine d'activer les fonctionnalités « Zero Trust » sur les postes de travail courants. L'analyse d'AV-Comparatives révèle que, si ces fonctionnalités conviennent bien à des environnements étroitement contrôlés tels que les bornes interactives, elles entraînent souvent davantage de travail administratif et de perturbations pour les utilisateurs qu'elles n'apportent d'avantages sur les ordinateurs d'entreprise classiques, où les protections intégrées à Windows, telles que les règles de réduction de la surface d'attaque et l'accès contrôlé aux dossiers, peuvent offrir un équilibre plus pratique entre sécurité et facilité d'utilisation.

Le rapport complet, comprenant les résultats détaillés, les descriptions des produits et un tableau comparatif des fonctionnalités, est disponible à l'adresse suivante :

https://av-comparatives.org/tests/business-security-test-2026-march-june

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est la principale organisation indépendante de tests de cybersécurité, évaluant des solutions de sécurité qui ont évolué bien au-delà des logiciels antivirus traditionnels. Nos tests systématiques évaluent la protection moderne des terminaux, la détection des menaces et la sécurité mobile sur les appareils PC, Mac, Android et IoT. En utilisant l'une des collections de menaces les plus pertinentes et les plus sophistiquées au monde, nous créons des environnements de test réels pour une évaluation complète. Les résultats des tests sont disponibles en libre accès dans le monde entier et la certification d'AV-Comparatives constitue un label de qualité mondialement reconnu pour des performances éprouvées en matière de cybersécurité.

www.av-comparatives.org