Pruebas independientes muestran los productos de seguridad empresarial que funcionan cuando es importante

-Pruebas independientes muestran qué productos de seguridad empresarial realmente funcionan cuando es importante

AV-Comparatives publica los resultados de sus pruebas de seguridad empresarial de marzo a junio de 2026, mientras el ransomware y los ataques a la cadena de suministro continúan perturbando a empresas de todos los tamaños.

INNSBRUCK, Austria, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando piratas informáticos vinculados a Irán piratearon al fabricante de dispositivos médicos Stryker en marzo de 2026, no necesitaron un sofisticado exploit de día cero para causar el caos. Una vez dentro, activaron restablecimientos de fábrica simultáneos en más de 200.000 dispositivos corporativos en 79 países, paralizando el procesamiento de pedidos, la producción y el envío durante días. Dos meses después, Foxconn confirmó que el grupo de ransomware Nitrogen había robado supuestamente 8 terabytes de datos de sus fábricas norteamericanas, incluidos archivos de proyectos vinculados a importantes clientes tecnológicos. Estos no son casos aislados. Forman parte de una primera mitad de 2026 en la que organizaciones manufactureras, sanitarias, gubernamentales y financieras de todos los tamaños se han visto afectadas, a menudo a través de un único punto final comprometido o de un tercero de confianza.

Security teams need reliable, tested security solutions to combat everyday threats

En este contexto, AV-Comparatives, el instituto de pruebas independiente con sede en Austria, ha publicado los resultados de su prueba de seguridad empresarial de marzo a junio de 2026, evaluando 16 productos líderes de seguridad para terminales en condiciones del mundo real.

Qué fue probado

La serie Business Main-Test examinó cómo resistió cada producto los ataques de malware en vivo encontrados durante el uso diario de la web, el malware preexistente introducido a través del disco o la red y las falsas alarmas tanto en software comercial común como en aplicaciones no comerciales. Una prueba de rendimiento dedicada también midió el impacto que cada producto tiene en la velocidad del sistema durante las tareas cotidianas como copiar archivos, archivar, iniciar aplicaciones y navegar por la web.

Participaron dieciséis proveedores: Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, ManageEngine, Microsoft, Norton, SenseOn, Sophos, Trellix y VIPRE.

Resultados clave

En 400 casos de prueba del mundo real recopilados entre marzo y junio, Kaspersky, Bitdefender y Elastic alcanzaron cada uno una tasa de protección del 99,8 por ciento, los resultados más sólidos en esta ronda. En la prueba de protección de malware dedicada, que utilizó 1.000 muestras de malware recientes, Elastic logró una tasa de detección perfecta del 100 por ciento, seguida de cerca por Avast y Norton con un 99,8 por ciento. Cada uno de los productos probados no registró ninguna falsa alarma en el software empresarial común, un resultado que importa tanto para los administradores de TI como lo son las cifras brutas de detección.

En cuanto al rendimiento del sistema, ESET y Kaspersky registraron las puntuaciones de impacto más bajas en todo el campo, lo que significa que el trabajo diario en una máquina protegida apenas se vio afectado, mientras que varias plataformas EDR de nivel empresarial dirigidas a organizaciones más grandes intercambiaron algo de velocidad por una capacidad de investigación más profunda.

Quince de los dieciséis productos evaluados cumplieron con los estrictos criterios para el premio AV-Comparatives Approved Business Product Award de julio de 2026: Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, ManageEngine, Microsoft, Norton, SenseOn, Trellix y VIPRE. Para calificar, un producto necesitaba al menos un 90 por ciento en la prueba de protección contra malware con cero falsas alarmas en software empresarial, al menos un 90 por ciento en la prueba de protección del mundo real de cuatro meses, menos de cincuenta falsas alarmas en cualquier software o sitio web limpio y un impacto aceptable en el rendimiento del sistema.

Por qué es importante ahora

"Los incidentes de Stryker y Foxconn de este año son un recordatorio de que rara vez se necesita un ataque exótico para paralizar una empresa. Un único punto final desprotegido, o un producto de seguridad que no detecta lo que debería detectar, puede ser suficiente", dijo Andreas Clementi, consejero delegado de AV-Comparatives. "Nuestra prueba de seguridad empresarial existe precisamente para brindar a los tomadores de decisiones de TI, desde pequeñas empresas sin un equipo de seguridad dedicado hasta grandes empresas con centros de operaciones de seguridad completos, una respuesta independiente y basada en evidencia a una pregunta muy práctica: ¿este producto realmente protege mi organización sin interponerse en su camino?"

El informe también aborda una pregunta que muchas organizaciones están sopesando actualmente: si vale la pena habilitar las funciones Zero Trust en las estaciones de trabajo cotidianas. El análisis de AV-Comparatives encuentra que, si bien estas características se adaptan bien a entornos estrictamente controlados como los sistemas de quiosco, a menudo introducen más carga administrativa e interrupción para el usuario que beneficios en máquinas comerciales estándar, donde las protecciones integradas de Windows, como las reglas de reducción de superficie de ataque y el acceso controlado a carpetas, pueden ofrecer un equilibrio más práctico entre seguridad y usabilidad.

El informe completo, que incluye resultados detallados, descripciones de productos y una tabla de comparación de características, está disponible en

https://av-comparatives.org/tests/business-security-test-2026-march-june

Acerca de AV-Comparatives

AV-Comparatives es la organización independiente líder en pruebas de ciberseguridad, que evalúa soluciones de seguridad que han evolucionado mucho más allá del software antivirus tradicional. Nuestras pruebas sistemáticas evalúan la protección moderna de terminales, la detección de amenazas y la seguridad móvil en dispositivos PC, Mac, Android e IoT. Utilizando una de las colecciones de amenazas más relevantes y sofisticadas del mundo, creamos entornos de prueba del mundo real para una evaluación integral. Los resultados de las pruebas son de libre acceso en todo el mundo y la certificación de AV-Comparatives proporciona un sello de aprobación reconocido mundialmente para un rendimiento comprobado en ciberseguridad.

www.av-comparatives.org