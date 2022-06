DESAFIANDO DIMENSÕES COM A EXPERIÊNCIA DA GALERIA 3D DA SHUTTERSTOCK DESENVOLVIDA POR TURBOSQUID EM CANNES LIONS

Instalação Interativa de Entrada Animada em 3D, Estúdio Exclusivo de Retratos e Exibição do Marketplace em 3D

NOVA YORK, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), uma das plataformas criativas líderes mundiais para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje que trará uma experiência imersiva multidimensional para o festival Cannes Lions deste ano. Como o maior marketplace 3D do mundo, a Shutterstock, impulsionada pelo TurboSquid, está fazendo a curadoria de uma experiência colorida e futurista com elementos de RA, RV e 3D que destacarão sua coleção e recursos impressionantes. A experiência será realizada durante todo o festival, de segunda-feira, 20 de junho a sexta-feira, 24 de junho, no Croisette Corner Square Reynaldo Hahn, Boulevard de La Croisette.

No espaço, os visitantes entrarão em uma experiência de dimensão totalmente nova através da instalação de entrada de animação 3D. Lá dentro, eles terão a oportunidade exclusiva de serem fotografados em um estúdio de retratos organizado pelo renomado fotógrafo David Fisher. Além disso, os visitantes poderão interagir com uma exposição de RA dinâmica e dar vida a imagens usando seus smartphones para revelar efeitos 3D personalizados, bem como experimentar o marketplace 3D da Shutterstock por meio de uma apresentação rotativa no local.

"À medida que entramos na era do metaverso, a Shutterstock continua a evoluir e permanece na vanguarda da inovação criativa, e estamos entusiasmados em ter uma presença tão poderosa e mostrar nossos recursos 3D incomparáveis em Cannes Lions, um festival que enfatiza o valor da criatividade", disse Jamie Elden, diretor de receita da Shutterstock. "A transformação da Shutterstock como o destino premium para modelos 3D e como uma plataforma líder para profissionais de criação ganha vida com nossa experiência na galeria 3D, o que permite que os participantes mergulhem nas dimensões de nosso mundo Shutterstock."

A Shutterstock também organizará os seguintes painéis no local:

Desafiando as dimensões: Produção Virtual e o Futuro 3D

Mensagem: toda empresa costumava ser uma empresa de tecnologia. Agora, empresas de todos os setores, de automóveis a entretenimento, serão empresas 3D. Como os anunciantes e profissionais de criação estão usando as tecnologias 3D hoje? E como eles podem preparar sua arte e atender aos clientes para o metaverso e para o futuro 3D?

Palestrantes: Aiden Darné (vice-presidente e diretor de produção global da Shutterstock Studios), Dade Orgeron (vice-presidente de inovação 3D, Shutterstock/TurboSquid) e outros palestrantes a serem anunciados

Desafiando as Limitações: Garantir a Diversidade e a Igualdade no Metaverso

Mensagem: as mídias sociais remodelaram a vida das pessoas em todo o mundo, e o metaverso leva isso um passo adiante. Junte-se a nós para aprender como tornar essas realidades mais representativas do mundo ao nosso redor e como as mudanças precisam começar na criação do metaverso.

Palestrantes: Meghan Schoen (diretora de produtos da Shutterstock), Jason McClelland (diretor de marketing da Shutterstock) e outros palestrantes a serem anunciados

Desafiando a Ambiguidade: Desmistificando os NFTs e o Metaverso

Mensagem: A lista do jargão do setor cresce a cada dia. Aprenda a entender a terminologia e a tecnologia e a estabelecer sua marca para ter sucesso no Metaverso.

Palestrantes: Dade Orgeron (vice-presidente de inovação 3D da Shutterstock/TurboSquid), Paul Teall (vice-presidente de estratégia e operações 3D da Shutterstock/TurboSquid) e outros palestrantes a serem anunciados

"Com as recentes fusões e aquisições estratégicas da Shutterstock, esse é o momento perfeito para compartilhar nossa história em Cannes Lions 2022", acrescentou Jason McClelland, diretor de marketing e atendimento ao cliente da Shutterstock. "A Shutterstock continua comprometida em olhar para o futuro do marketing e dos setores criativos, e esperamos discutir esses tópicos e o lugar da Shutterstock durante essa época interessante, e muito mais."

Além disso, por meio de seu programa Create Fund Artist Investment, a empresa está lançando o programa Diversidade em 3D da Shutterstock, que oferece um total de 30 mil dólares em subsídios de produção a três artistas 3D de diversas origens para ajudar a diversificar a coleta de conteúdo da Shutterstock, bem como oferecer suporte profissional e financeiro. Todos os artistas 3D selecionados para esse subsídio receberão 100% dos royalties por um ano, suporte de pré-produção e de marketing para seu trabalho usando as plataformas da Shutterstock, briefs de conteúdo personalizados e um gerente de contas exclusivo.

Para mais informações sobre a TurboSquid da Shutterstock, acesse www.turbosquid.com.

Para RSVP, entre em contato com Annelise Hackett em [email protected].

