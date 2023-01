Desafio global FoodTech anuncia os vencedores do prêmio de USD 2 milhões

Quatro vencedores do desafio FoodTech 2022 foram anunciados em uma cerimônia de premiação na Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi

Aquagrain, Orbisk, Revoltech e Sustainable Planet receberão um prêmio total de até USD 2 milhões para ampliar seus modelos de negócios nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A segunda edição do desafio global FoodTech, que procura identificar a próxima onda de inovações tecnológicas prestes a transformar as práticas agrícolas tradicionais, de forma eficiente e sustentável, anunciou os quatro vencedores da competição em uma cerimônia de premiação hoje na Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW) 2023.

Os vencedores, Aquagrain, Orbisk, Revoltech e Sustainable Planet, foram selecionados entre um grupo de 12 finalistas escolhidos a partir de 667 inscrições iniciais de 79 países.

Os finalistas, que apresentaram seus conceitos de alta tecnologia na ADSW, representaram uma demografia diversificada - sendo 33% liderados por jovens CXOs com idades entre 22 e 35 anos, o que destaca o papel da próxima geração no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a segurança alimentar.

Com um prêmio total de até USD 2 milhões, os quatro vencedores terão a oportunidade de ampliar seus modelos de negócios nos Emirados Árabes Unidos e receberão um prêmio em dinheiro, além de P&D, aceleração de start-ups, incentivos comerciais e mentoria de uma ampla gama de parceiros, incluindo ASPIRE, Silal, ADQ, Emirates Foundation, Hub71, Ma'an, The Catalyst, ADGM, ADRO, The Competitive Office of Abu Dhabi e o Khalifa Fund.

Embora os outros finalistas não tenham levado o prêmio, todos representam soluções promissoras que podem ser expandidas.

Perfis dos ganhadores [em ordem alfabética]

Aquagrain: Reaproveitamento de resíduos de alimentos para cultivo de alimentos em solo arenoso (Reino Unido)

Aquagrain é um corretor de solo de tecnologia limpa pioneiro, feito de resíduos orgânicos que podem absorver até 30 vezes sua massa em água para fornecer nutrientes valiosos às plantas. Também elimina a necessidade de fertilizantes inorgânicos.

Orbisk: Aproveitamento das câmeras habilitadas por IA para reduzir o desperdício de comida em restaurantes em até 70% (Países Baixos)

Com foco na perda e desperdício de alimentos, a Orbisk utiliza a tecnologia de reconhecimento de imagem por IA e automação para quantificar e prever o desperdício de alimentos em cozinhas comerciais, reduzindo o desperdício de alimentos e melhorando a lucratividade. A tecnologia ajuda a reduzir o desperdício de alimentos em 50–70% no primeiro ano de uso.

Revoltech: Seu hamburguer preservado por 50 anos (Emirados Árabes Unidos)

A Revoltech usa uma tecnologia de congelamento exclusiva que utiliza campos eletromagnéticos para reduzir os danos causados aos alimentos durante o processo de resfriamento. A tecnologia não só ajuda a congelar os alimentos duas vezes mais rápido do que o normal, como também pode preservar alimentos por até 50 anos.

Sustainable Planet: Cultivo de proteína vegetal sem água doce

(Reino Unido)

A Sustainable Planet revolucionou o cultivo de lentilha d'água, uma proteína vegetal que pode ser cultivada em terrenos não aráveis e em água salina, usando até 20 vezes menos água do que o necessário para proteínas isoladas, como a soja. A start-up visa reduzir drasticamente as importações de proteínas.

Comentando sobre os vencedores, Sua Excelência Mariam Almheiri, Ministra das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente e copresidente do desafio FoodTech, disse: "Parabéns aos quatro vencedores incrivelmente talentosos que estão prontos para reformular o cenário agrotecnológico dos Emirados Árabes Unidos e do mundo. O desafio FoodTech explora talentos globais e fornece um caminho crítico para a inovação em tecnologias de ponta, além de apoiar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar dos Emirados Árabes Unidos e uma trajetória para um sistema alimentar global mais sustentável".

Rima Al Mokarrab, presidente da Tamkeen e copresidente do desafio FoodTech, acrescentou: "O desafio FoodTech selecionou quatro vencedores de todo o mundo com inovações agrotecnológicas transformadoras. O verdadeiro trabalho para eles começa agora, ao mobilizar e aproveitar a experiência dos parceiros multissetoriais da competição para fornecer e difundir soluções de segurança alimentar para os Emirados Árabes Unidos e demais mercados".

O desafio FoodTech deste ano foi organizado pelo Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos e a Tamkeen, tendo a ASPIRE como parceira líder. A competição também teve o suporte dos campeões locais ADQ, Silal e Emirates Foundation.

Para saber mais sobre o desafio FoodTech e os vencedores, acesse: foodtechchallenge.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984982/FoodTech_Challenge_Finale.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1984980/FoodTech_Challenge_Logo.jpg

