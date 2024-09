Desay Battery hebt fortschrittliche Energielösungen auf der RE+ 2024 hervor

ANAHEIM, Kalifornien, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Desay Battery, ein führender globaler Anbieter umfassender Energiespeicherlösungen, präsentiert stolz seine neuesten Innovationen auf der RE+ 2024, der größten Veranstaltung für saubere Energie in Nordamerika, die vom 9. bis 12. September stattfindet.

image

Bei der Umstellung auf grüne Energie kommt es auf jedes Detail an. Desay Battery bietet professionelle sowie zuverlässige Lösungen zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit von Energiespeicherprojekten. Im Juni brachte Desay Battery „Active Safety Energy Storage Cell and System", die Aktive Sicherheitsenergiespeicherzelle und das zugehörige System auf den Markt. Dieses innovative System setzt fortschrittliche Sensoren ein, um den Druck jeder Zelle in Echtzeit zu überwachen, den Zustand der Batterie zu analysieren, die Lebensdauer der Zellen genau vorherzusagen und frühzeitig Warnungen vor möglichen Ausfällen auszugeben. Durch die frühzeitige Erkennung und Minderung von Risiken auf Einzelzellenebene ermöglicht das System eine prompte Reaktion auf Anomalien und unterstützt Anwendende bei schnellen, fundierten Wartungsentscheidungen für eine langfristige Batteriestabilität.

In der Ausstellung werden mehrere hochwertige und zuverlässige Produkte gezeigt, die auch in verschiedenen Projekten eingesetzt wurden und ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Die 314Ah LFP-Zelle bietet eine Standard-Zyklenlebensdauer von bis zu 12 000 Zyklen bei 25 Grad Celsius, was zu einer hohen Energiedichte führt und die wirtschaftlichen Vorteile sowie Langlebigkeit von Energiespeichersystemen erhöht. Außerdem präsentierte Desay Battery seine 100 Ah und 280 Ah LFP-Zellen. Alle drei Batterietypen haben strenge internationale Zertifizierungstests bestanden, darunter GB/T36276, UL1973, IEC62619, UN38.3, RoHS und UL9540A.

Die ausgestellten 68Ah- und 200Ah-Natriumzellen bieten eine hohe spezifische Kapazität und eignen sich gut für Energiespeicherszenarien in großen Höhen, bei niedrigen Temperaturen und im FM-Bereich, was die technologische Innovation von Desay Battery unterstreicht.

Die kommerziellen und industriellen Energiespeicherschränke von Desay Battery, einschließlich der 215 kWh und 344 kWh C&l Outdoor Cabinets sowie der Plug-in Frame Home Energy Storage, sind vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungen wie dezentrale Stromerzeugung, Mikronetz-Energiespeicherung, Laden und Speichern von Elektrofahrzeugen, städtische Energiespeicherung und C&l Energiespeicherstationen. Der Plug-in-Rahmenschrank bietet 30 kWh, 50 kWh und 100 kWh Kapazität, was flexible Konfigurationen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse ermöglicht und die Installation und Demontage vereinfacht.

Desay Battery hat auch sein 5 MWh Utility ESS vorgestellt, welches sich durch hohe Integration, hohe Effizienz und hohe Sicherheit auszeichnet. Sein AB-Box-Design spart 43 % Bodenfläche, wobei das 20-Fuß-Standardcontainerdesign die weltweiten Standards für die Seeschifffahrt erfüllt.

Auf der RE+ 2024 erörtert Desay Battery Branchentrends und lotet Kooperationsmöglichkeiten mit globalen Partnern aus. Besuchen Sie den Stand NORTH HALL 200#93010 und entdecken Sie das technische Know-how sowie die F&E-Fähigkeiten des Unternehmens.

